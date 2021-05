Supervivientes | Olga Moreno, de las lágrimas a la alegría en su noche más complicada

El nuevo programa de ‘Supervivientes’ ha comenzado con una gran sorpresa: el anuncio por parte de Jorge Javier Vázquez de que los dos grupos se unirían tras varias semanas separados y viviendo en situaciones muy diferentes. Sin embargo, esto no significa que vayan a convivir, pues los dos grupos seguirán bien diferenciados. Mientras que los habitantes de la isla del Pirata Morgan seguirán como tales, los del barco encallado serán sus ‘sirvientes’, vivirán en un corral y solo podrán salir para trabajar, es decir, atender las necesidades de sus compañeros. Todo esto tendrá lugar en un nuevo escenario al que los supervivientes de hecho se han trasladado poco después de comenzar el programa.

Mientras hacían su mudanza, dirigidos por Alejandro Albalá como líder del equipo, en otro punto de la isla los encallados se enfrentaban a un reto para obtener una rica recompensa: un lote de quesos. Ganar la recompensa era más sencilla y es que Silvia Pantoja ha decidido retirarse antes incluso de empezar el juego. El premio ha estado entonces entre Lara, Alexia y Agustín, aunque ha sido la argentina la que finalmente se ha impuesto a sus compañeros.

Mientras tanto, las dos desterradas, Lola y Palito, han vivido también unos días intensos y es que la de ‘La isla de las tentaciones’ ha recibido la visita de su chico, con el que ha pasado unos instantes muy candentes, al más puro estilo ‘edredoning’ de Gran Hermano. «Tú aquí me haces un hijo. Tú aquí me fecundas», le pedía poco antes de intimar, algo que terminó sucediendo. Eso sí, con Palito justo al lado.

Las cámaras regresaron de nuevo al juego de recompensa, que en esta ocasión tenía como recompensa a las chicas de la playa, Melyssa, Marta, Olga y Valeria, dispuestas a darlo todo. La vencedora ha sido Moreno, que no podía estar más contenta, «¡no sabes qué ilusión hace una tapita de queso!», decía. A continuación, el turno de los chicos, también muy reñido, cuyo vencedor ha sido Alejandro Albalá.

La unificación de los dos grupos

Palapa ha vuelto a ser el gran escenario de la noche, donde los encallados no se esperaban que a partir de esa noche vivirían junto al resto del grupo. La noticia ha llegado con gran emoción al grupo, que se ha abrazo con mucha alegría. Sin embargo, todo ha bajado cuando Jorge Javier les ha explicado que no vivirán en las mismas condiciones. Ha sido escuchar la palabra «lacayos» y que debían atender a sus compañeros, no han podido evitar partirse de risa. Por si fuera poco, los cuatro, Alexia, Lara, Agustín y Silvia pasaban a estar nominados de manera directa.

No ha sido la única ‘decepción’ de la noche y es que Omar se ha llevado una reprimenda al no haber seguido una de las reglas de la mudanza, que Alejandro era el único que podía meter las cosas en el barco, por lo que se ha quedado sin su saco. «No me lo dijiste», le ha reprochado a Alejandro Albalá, a quien Olga también ha ‘regañado’ por no haberlo cogido. Se notaba el mal rollo entre ambos concursantes, pero también entre el novio de Anabel Pantoja y Valeria, «no la soporto», ha dicho sobre la italiana, a quien acusa de no dejar hablar a nadie. Al final, sin embargo, Omar ha podido recuperar su saco gracias a los espectadores que han votado que pudiera recibir sus pertenencias.

Antes de dar paso a la siguiente prueba, que Jorge Javier Vázquez tenía muchas ganas de presenciar, se han recordado algunos de los momentos más tensos de estos días, como una gran discusión entre Marta y Melyssa. Ambas se han lanzado grandes reproches: «eres mala», decía la de LIDLT, mientras que Marta le deseaba: «ojalá no ganes, Melyssa Pinto». En el directo, ambas han seguido hablando de sus desigualdades, si llegan a ningún acuerdo. La convivencia, sin duda, no está siendo fácil.

La tensión ha continuado hasta que Jorge Javier ha desvelado el nombre del concursante salvado: Tom, que lo ha celebrado con un abrazo a sus compañeros. «¡Muchísimas gracias! Cuarta vez, ¡qué alegría!», ha exclamado el francés, que estaba «súper contento» con el resultado. En el otro lado de la balanza Marta y Omar, pues uno de los dos sería el eliminado de la noche. Pero no todo han sido malas noticias para el novio de Anabel, que finalmente conseguía recuperar sus pertenencias gracias a un 82% de votos en positivo. «Pero ahora que tienes el saco lo mismo lo tienes que utilizar para irte», le decía Jorge Javier, y es que a continuación se ha conocido el nombre del expulsado.

«Los espectadores de ‘Supervivientes 2021’ han decidido que el concursante salvada sea… ¡Omar!», ha pronunciado Jorge Javier. «Te quiero mucho Anabel», aprovechaba para decir en canario, mientras que Marta se abrazaba y despedía de los que hasta la fecha eran sus compañeros. «Quiero decir a Olga que el premio que me llevo contigo no tiene valor. Te quiero muchísimo y aunque solo sea por haberte conocido, ha merecido la pena», ha dicho.

Marta López, a @MorenooOlga: «El premio por haberte conocido es mayor que los 200.000 euros»

Adiós al ‘Merlos place’

Con la expulsión de Marta, se ha puesto punto final a la posibilidad de que esta se encontrase con Alexia, la otra protagonista del ‘Merlos Place’. A pesar de ello, la joven periodista ha tenido unas bonitas palabras hacia ella: «No he tenido tiempo de convivir con ella, no sé cómo nos hubiéramos llevado, pero sé que ella tenía muchas ganas de estar aquí y lo ha demostrado. Lo siento muchísimo. Ha sido una gran concursante».

Pero la más afectada era Olga Moreno, que no podía contener las lágrimas al despedirse de una mujer a la que ya considera una gran amiga. Ninguna de las dos conocía que no era la despedida final, pues a continuación se desplazaba a ‘Playa Destierro’ para reencontrarse con Lola y Palito. Una de las tres sería la expulsada definitiva.

Una lideresa al frente de la semana: Olga Moreno

El martes, Olga y Melyssa quedaron como finalistas en la prueba de líder, que se ha resuelto esta noche. Para ello se han batido en duelo en ‘La noria salvaje’, una casi tortura en la que ambas han tenido que aguantar sujetas tan solo con sus manos y piernas mientras la plataforma giraba.

Finalmente, tras cinco largos minutos, Olga se ha alzado como la ganadora de la prueba y, por lo tanto, como líder de la semana, tras lo cual no han evitado romper a llorar ninguna de las dos. «Es súper duro. Se lo quiero dedicar a mi David, al chico, que sé que estará súper ilusionado porque he ganado esta prueba», ha dicho emocionada.

De regreso a la Palapa, Olga ha repartido las tareas a los ‘lacayos’: fuego, comida, pesca y leña, una para cada uno. Mientras Agustín Bravo se ha quedado encargado del fuego, la pesca ha recaído en manos de Alexia, la leña en Lara y la comida en Silvia Pantoja.

Cuatro nominados nuevos

Además de los cuatro lacayos, Lara, Agustín, Alexia y Silvia, que han pasado directamente a estar nominados, han tenido lugar las tradicionales votaciones. Los dos nominados han sido: Alejandro, por decisión del grupo, y Valeria, por elección de Olga como líder semanal. Mientras que de todos ellos uno dirá adiós al concurso, de los lacayos, el más apoyado por la audiencia pasará a ser superviviente de pleno derecho.

Expulsada definitiva de la noche

Los espectadores han decidido que el segundo expulsado definitivo de Supervivientes 2021 sea… ¡¡MARTA LÓPEZ!! 🔵 #SVGala5 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Ik6vSrs5FQ — Supervivientes (@Supervivientes) May 6, 2021



De regreso en Playa Destierro, se ha conocido el nombre de la segunda expulsada del concurso: Marta López. Las lágrimas no han tardado en sucederse y las tres se han abrazado muy fuerte. «Seguid luchando, que sois unas campeonas», las ha deseado.

«Tenía mucha ilusión, pero bueno, parece ser que no caigo bien o no gusto y lo tengo que asumir… Es lo que hay», ha dicho la colaboradora de ‘Sálvame’, que aseguraba tener muchas ganas e ilusión. «Por más intento… no gusto», seguía. «Precisamente por esas ganas y esfuerzo no es justo que te trates así, le decía Jorge Javier desde plató, donde se escuchaba un sonoro aplauso para ella.