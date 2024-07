Shakira rompe definitivamente con España (y la selección de fútbol)

Han pasado más de dos años desde que Shakira y Gerard Piqué pusieran fin a su matrimonio. Sin embargo, sus nombres siguen más que vinculados a ojos de la crónica social de nuestro país. Da igual si por sus hijos en común, las canciones de ella a él o, incluso, su lugar de procedencia. El mundo se ha despertado hoy con la victoria de la selección de fútbol masculina de España en la Eurocopa 2024 y la derrota, a su vez, de Colombia -tierra natal de la cantante-, en la final de la Copa América (oficialmente, Conmebol Copa América). Dos países para una ex pareja a la que unió uno solo, además de la música.

Shakira fue la encargada de amenizar el medio tiempo de la final de la Copa América 2024, entre las selecciones de Colombia y Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami. La intérprete encendió los ánimos entre los presentes tan pronto apareció en el escenario, si bien el resultado final del partido no fue favorable para su país. Shakira cantó Hips Don’t Lie, Te Felicito y TQG, además de Puntería, un tema incluido en su más reciente álbum Las Mujeres Ya No Lloran y la canción oficial de la Copa América; ataviada con un look de lo más brillante compuesto por un top asimétrico y una mini falda con abertura a la altura de uno de sus muslos.

Shakira, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Es a razón de este desenlace para Colombia, quizás y sea como fuere, que la colombiana no ha hecho, al menos de momento, referencia alguna a la victoria de España en el torneo internacional. Y eso que un día nos regaló ese Waka Waka y besó el escudo como una más; y que, en las últimas semanas, hemos visto a sus hijos en común con el ex futbolista, siendo fieles seguidores de ‘La Roja’ en Alemania. En la semifinal de la Eurocopa 2024, que enfrentó a la selección española con la del país anfitrión, sin ir más lejos, el menor de los hijos de Shakira y Gerard Piqué fue fotografiado junto a su padre en las gradas del MHPArena, estadio ubicado en el distrito de Bad Cannstatt, al noreste de la ciudad de Stuttgart.

Con todo, Shakira parece haber cerrado filas definitivamente con nuestro país. Uno que abandonó definitivamente en abril de 2023 junto a sus retoños, tras hacerse pública su separación del padre de sus hijos, para poner rumbo a Miami, y en el cual su carrera musical, en sus propias palabras, se vio resentida durante su relación con el ex futbolista del FC Barcelona. «En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos», llegó a decir en una entrevista para la revista ¡Hola!.

Gerard Piqué y su hijo Sasha, en Alemania. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué

La historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué comenzó en 2010, apenas unos meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ella era la intérprete de Waka Waka, la canción oficial de la Copa del Mundo ese año, y él uno de los jugadores estrella de la selección española. Sin embargo, no fue hasta un año después, en 2011, que ambos hicieron pública su relación sentimental. Rápidamente y hasta su separación, Shakira y Piqué se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo del espectáculo y el deporte.