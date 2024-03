«Soy Saskia Lawaks y capturo emociones». Con esta declaración, firme, clara y directa, se presenta en su página web Saskia Lawaks, una de las fotógrafas más importantes del sector de la moda, responsable de inmortalizar a algunos de los rostros más destacados del panorama internacional y, además, de ser la encargada de dar testimonio gráfico de muchos de los actos vinculados al universo de Zara y, por ende, de Marta Ortega.

A pesar de haber estudiado ingeniería de recursos humanos y psicología, en un determinado momento de su vida tomó la decisión de dar carpetazo a su trabajo como cazatalentos y ponerse detrás de la cámara, para ejercer como fotógrafa de street style. Un nuevo rumbo en su vida, sin duda, muy acertado, a tenor del resultado final

Tal como aparece explicado en el breve perfil de su página web, ha trabajo en semanas de la moda, exposiciones de arte, en festivales de música…e incluso fue nombrada ‘La mirada de Vogue’, para la edición francesa de la conocida revista. Varios años de intenso trabajo la convirtieron en una de las fotógrafas más carismáticas del entorno de las celebrities, en diferentes partes del mundo.

La fotógrafa se caracteriza por su buen sentido del humor, su amabilidad y el gran respeto por la intimidad que muestra en su trabajo, hasta el punto de que se ha convertido en una especie de confidente para algunos de los rostros más conocidos del mundo, como es el caso de Marta Ortega. Prueba de ello es que ha sido la encargada de realizar las fotografías de todas las fiestas que la hija menor de Amancio Ortega organiza a través de su fundación.

No obstante, a pesar de su estrecha colaboración con el grupo Inditex, Saskia Lawaks se enorgullece de representarse a sí misma y, por tanto, elige personalmente cada uno de sus proyectos. Para la fotógrafa, cualquier escenario es bueno para captar lo efímero que se refleja en la atmósfera como algo único en el tiempo, gracias a su intuición natural y a su precisa mirada.

Un trabajo muy variado

Entre sus clientes habituales destacan, además del grupo del que Marta Ortega es presidenta, grandes firmas del sector de la moda, como Loewe, Yves Saint Laurent, Nike, Jean Paul Gaultier, Chanel, Dior, Chloé, Miu Miu, Hermés y otras muchas.

Saskia Lawaks no limita su trabajo a imágenes posadas del mundo de la moda o de personajes relevantes en el cine o el entretenimiento, sino que también lleva a cabo fotografías tipo ‘papparazzi’, eso sí muy cuidadas. Asimismo, destacan entre sus trabajos diferentes clases de reportajes, como es el caso de los festivales de música.

Por ejemplo, uno de sus últimos y más destacados trabajos ha sido durante la semana en la que se ha hecho entrega de los Premios Oscar en Los Ángeles. La fotógrafa ha compartido a través de sus redes sociales algunos post de los trabajos que ha llevado a cabo en estos días.

Una profesional discreta

Aunque en sus redes sociales no suele publicar imágenes de ella misma, sino más bien de sus trabajos, en ocasiones puntuales sorprende con alguna instantánea más personal. Muy discreta con su vida privada, alguna vez se ha pronunciado su carrera, como hizo hace casi una década, cuando en una entrevista habló de cómo acabó dedicándose al mundo de la fotografía: «He tenido un camino un poco inusual. Después de graduarme trabajé en una empresa multinacional de comunicación y luego como cazatalentos, mientras tanto, siempre me encantó observar a la gente en la calle, cómo visten, su actitud, su estilo, y también entrevistarlos. De head hunter pasé a street style hunter en todos los lugares donde estuve: París, Tel Aviv, Londres, Nueva York. Mi pasión me llevó a conocer artistas, estilistas, diseñadores, periodistas, blogueros, etc. Me encantaba explorarlos y seguirlos en su universo artístico o profesional. Luego comencé a buscar eventos de moda y estilo… El resultado es que la pasión prevaleció sobre la razón, dejé mi trabajo como cazatalentos para vivir enteramente de lo que amo», dijo.