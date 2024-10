Sarah Ferguson se abre en canal sobre su cáncer: "Es una sentencia de muerte"

Sarah Ferguson ha encontrado un motivo de alegría en medio de las dificultades que rodean a la familia real británica. Recientemente, se ha hecho pública la noticia de que su hija mayor, la princesa Beatriz, está esperando su segundo hijo fruto de su relación con Edoardo Mapelli Mozzi. Este feliz acontecimiento ha traído un soplo de alivio a la duquesa de York, quien ha podido apartarse momentáneamente de las preocupaciones relacionadas con los problemas de salud que ha enfrentado este año. En concreto, el cáncer que le fue diagnosticado en enero. Algo sobre lo que Ferguson ha decidido hablar con más sinceridad que nunca en una carta abierta publicada en The Sun.

«Cuando te dicen que tienes cáncer, no puedes evitar pensar que es una sentencia de muerte. Tu mente va a los lugares más oscuros y te preguntas qué te espera y cómo vas a compartir la noticia con tu familia», ha comenzado diciendo. «Ese chequeo y el tratamiento al que me sometí me salvaron la vida», ha añadido Ferguson no sin antes aclarar que todavía no se siente fuera de peligro, y que seguirá en contacto con los profesionales ante cualquier cambio sospechoso que pueda experimentar: «Ha sido un periodo difícil y todavía no estoy fuera de peligro. El tratamiento ha tenido éxito y las pruebas muestran que no ha habido propagación ni recurrencia».

Sarah Ferguson en un evento en Cannes. (Foto: Gtres)

En la carta, Sarah Ferguson ha confesado que fue «demasiado» duro para ella que le detectaran dos cánceres seguidos. Aun así, la ex esposa del príncipe Andrés cree que tiene localizada la causa del melanoma: «Estoy segura de que fue causado por mi exposición al sol cuando era una niña de piel clara en los años 70, cuando nadie sabía de la importancia de la crema solar. Ahora estoy decidida a hacer todo lo que pueda para crear conciencia compartiendo mi experiencia», ha dicho.

Además, y como no podía ser de otra forma, Sarah Ferguson ha dedicado unas palabras de cariño y afecto a su entorno más cercano, a modo de agradecimiento por el apoyo recibido en el que ha sido uno de los peores momentos de su vida: «Con el amor y el apoyo de mi familia, especialmente de mis hijas, me he mantenido positiva y me han informado de que mi perspectiva es buena», termina la misiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)

Fue a finales del pasado mes de enero cuando Sarah Ferguson fue diagnosticada con un melanoma maligno, tal como dio a conocer uno de sus portavoces en un escueto comunicado a los medios de comunicación. «Su dermatólogo pidió que le quitaran y analizaran varios lunares, al mismo tiempo que la paciente se sometía a una cirugía reconstructiva después de su mastectomía, y uno de ellos era identificado como canceroso», se explicaba en el texto. Pocas horas después de conocerse la noticia del diagnóstico, Sarah Ferguson quiso romper su silencio a través de las redes sociales, con un post en su cuenta de Instagram en el dio detalles de cómo se encontraba y cómo había afrontado la situación.