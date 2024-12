Sale a la luz la fecha del juicio por la paternidad de Bertín Osborne

Ha llegado el día. Este 31 de diciembre se cumple un año desde que Gabriela Guillén dio a luz al hijo pequeño de Bertín Osborne. Sin duda, han sido 365 días marcados por las polémicas y los altibajos entre sus progenitores. Y es que cuando nació el pequeño, el cantante y su entorno no confirmaron de manera clara e inmediata la paternidad del menor. No obstante, con el paso de los meses, el presentador de televisión accedió a emitir un comunicado conjunto con Guillén en el que asumía la responsabilidad paternal que le correspondía. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que la de Paraguay había puesto una demanda de paternidad que no finalizó con dicho escrito mencionado.

Según ha publicado Beatriz Cortázar, será el próximo 22 de enero cuando se celebre el juicio por la demanda de paternidad presentada por Gabriela Guillén contra Bertín Osborne. Será en dicha fecha cuando la jueza escuche los testimonios de ambas partes y recoja todas las versiones necesarias para emitir un fallo y resolver la polémica que tantos titulares de nuestro país ha acaparado en los últimos meses. Y es que dicha resolución determinará el marco legal y las obligaciones del cuidado del menor.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. (Foto: El Capote)

«Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», explicaba Osborne, el pasado mes de junio, a través del escrito mencionado. Sus palabras dejaron entrever que a partir de entonces su relación con el pequeño cambiaría, pero más allá de si se ha hecho de diferentes gastos, algo que se desconoce, lo cierto es que Guillén sí que ha expresado en más de una ocasión que el cantante aún no conoce a su hijo.

El primer cumpleaños del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Durante su última aparición televisiva en el programa ¡De viernes!, Gabriela Guillén comentó que el primer cumpleaños de su hijo sería «íntimo»: «Quiero que mi hijo tenga un buen recuerdo de sus primos y su familia», decía, señalando que sería una jornada que disfrutaría con sus seres queridos donde no esperaba en absoluto la presencia de Bertín Osborne.

Gabriela Guillén en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Mediaset)

En declaraciones recogidas por Beatriz Cortázar en Informalia, Gabriela también se ha mostrado muy dolida al ver que un año después del nacimiento de su hijo, nada ha cambiado. «Con Bertín no he hablado por teléfono en ningún momento. Nos hemos intercambiado algunos correos electrónicos por asuntos importantes, pero nada más. Es muy triste porque se está perdiendo muchísimas cosas de nuestro hijo, de entrada este primer año, pero yo no puedo obligar a nadie a que actúe de otra manera», expresaba.