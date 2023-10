El caso de Daniel Sacho continúa acaparando gran parte de los titulares del país. Desde el pasado 7 de agosto, el chef permanece en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui tras entregarse como autor del asesinato de Edwin Arrieta, confesando el crimen y el desmembramiento del cuerpo del colombiano. Tras varios meses donde las autoridades han recopilado todas las pruebas necesarias, este miércoles salía a la luz un documento donde la Fiscalía de Samui acusaba a Daniel de haber realizado dicho delito de una manera premeditada, algo que en las leyes del país tailandés está castigado con pena de muerte. De esta manera, la Fiscalía coincidiría con lo aportado anteriormente por la policía, pero no será hasta que se realice el juicio cuando se dictamine una sentencia definitiva.

Era este jueves cuando la Fiscalía iba a proceder a informar a Daniel Sancho de los cargos que se le acusaba, pero en el último momento, el chef pedía posponer dicho encuentro hasta el próximo 13 de noviembre, ya que solicitaba la presencia de un traductor español en la conversación. Al mismo tiempo que ocurría lo señalado, Rodolfo Sancho llegaba al país asiático para estar junto a su hijo en una de las semanas más claves e importantes del caso y, como era de esperar, visitaba a su vástago en la cárcel de Koh Samui.

Rodolfo Sancho en Tailandia/ Gtres

Este viernes, justo después de permanecer casi dos horas dentro de las instalaciones del centro penitenciario, el actor salía de prisión y, perseguido por el equipo de cámaras del programa Y ahora Sonsoles, se desvelaba el lugar donde acudía tras la esperada visita. Tal y como se pueden ver en las imágenes proporcionadas por el espacio televisivo, Rodolfo se dirigió a un al hospital de la isla por razones que, a día de hoy, se encuentran sumergidas por un gran misterio. Sin embargo, no fue el actor quien entró en las instalaciones médicas, sino que lo hicieron sus asistentes tailandeses.

«Esta una hora en el parking esperando a que sus asistentes realicen gestiones dentro del centro. Estos mismos salen con bolsas y entendemos que serían medicamentos, pero no sabemos para quien», explicaba Pepa Romero, la reportera del programa de Atresmedia encargada de desvelar la última hora del caso de Daniel Sancho desde Tailandia. Según informaba, tras esperar en el aparcamiento citado, Rodolfo acudió a un supermercado.

Rodolfo Sancho en el hospital de Koh Samui/ Atresmedia

Estas imágenes han desatado ciertas conjeturas que apuntan a que la situación judicial de su hijo podría haber sobrepasado al conocido actor, pero por ahora, no existen detalles que puedan aclarar el motivo real de su visita al centro médico. Lo que está claro es que, inevitablemente, sus pasos y sus movimientos están situados en el centro del huracán mediático que ha ocasionado el asesinato de Edwin Arrieta. No obstante, Rodolfo está intentando blindarse ante los medios de comunicación, negándose por completo a conceder ningún tipo de entrevista vinculada a su faceta profesional, la cual no se ha detenido en medio del vendaval judicial en el que está sometido su primogénito.