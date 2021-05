Rocío Carrasco ha llegado al final. Su docuserie baja el telón (miércoles 26 mayo, 22.00 horas, Telecinco) después de dos meses en los que su testimonio se ha convertido en el hilo conductor de la crónica social. La repercusión que ha tenido su relato ha sido notable. El debate estaba en el plató con los colaboradores pero también en la calle. Y no solo eso. De manera consciente o no, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ se ha convertido en el grito de esperanza de muchas mujeres que han pasado por una situación similar a la de la protagonista; en un alegato feminista del que ni tan siquiera los rostros políticos se han quedado al margen.

¿Qué se podrá ver en el duodécimo y último capítulo del documental? Después de repasar toda su vida desde que era pequeña hasta conocer a Antonio David Flores, la mala relación con parte de su familia y el distanciamiento con sus hijos, Rocío Carrasco tratará un punto muy importante: la manera en la que vivió el llamamiento que le hizo Rocío Flores en ‘Supervivientes’.

Fue el pasado 18 de marzo de 2020 cuando la nieta de ‘la más grande’ se encontraba concursando en el reality de Telecinco cuando se enteró de la situación de extrema emergencia que se vivía en España tras el estallido de la pandemia. Lara Álvarez fue la encargada de transmitirse a los robinsones la información: «Seguramente antes de empezar esta aventura os enterasteis de un virus que había en China, el coronavirus. Quiero informaros de que este virus ha llegado a España, que la situación está siendo controlada por las autoridades y el Ministerio de Sanidad y que el pasado sábado se decretó el estado de alarma», comenzaba diciendo la asturiana.

Rocío Flores se puso muy nerviosa hasta que recibió noticias de su padre, Antonio David Flores, para tranquilizarla y asegurar que «en casa estamos todos bien». Sin embargo, la joven sorprendió a todos al hacer una petición a la organización: «Necesito saber cómo está mi madre». «Me gustaría saber si está bien. Llevo siete años sin saber nada de mi madre. Que ocurra esto y no sea capaz de mandarme un mensaje… Estoy por irme de aquí. Creo que me lo merezco. Es la única de la que no sé nada. ¿De verdad no sabéis nada de ella?», se preguntaba.

Rocío hace una reflexión sobre este televisivo momento: «¿De repente cuando está aquí su madre es Olga y cuando se va a ‘Supervivientes’ su madre soy yo? Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado sabiendo lo que sabía. No estoy culpabilizando a mi hija de ser como es, yo culpabilizo a ese que está ahí, a ese desecho, esa inmundicia de ser que es Antonio David Flores», dice con mucha contundencia.

Por aquel entonces nadie sospechaba que lo que estaba por venir, la docuserie con la que Rocío Carrasco rompía más de 20 años de silencio sobre su vida privada. En el último capítulo también contestará a una de las grandes preguntas que siempre se han cernido sobre ella: ¿Se le ha pasado por la cabeza tener hijos con Fidel Albiac?