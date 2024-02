Robert De Niro habla por primera vez del fallecimiento de su nieto de 19 años

Robert De Niro continúa viviendo un momento agridulce. A los dos meses del nacimiento de su séptima hija, Gia Virginia Chen De Niro, el actor perdió a su nieto Leandro, de 19 años. Una noticia que ha marcado el transcurso de su vida y por la que se ha mostrado públicamente muy afectado. El hijo único de Drena, de 56 años y descendiente de De Niro, falleció en Nueva York debido a los efectos tóxicos de varias drogas, según indicó la autopsia. Tras varios meses alejado del foco mediático y sin mediar palabras de lo ocurrido, Robert ha confesado por primera vez cómo se siente después de esta inesperada pérdida.

«Comencé a pensar en todas las cosas que tal vez podría haber hecho por él. No sé si todo habría sido diferente. Es algo que siempre está rondando por mi mente», ha comenzado revelando Robert De Niro en la revista People. El actor ha definido el fallecimiento de su nieto como “una tragedia horrible que jamás pensaba que iba a ocurrir”. Hace unos meses, el artista expresó su dolor por lo sucedido en un comunicado, donde agradeció el apoyo recibido y pidió privacidad para poder atravesar el duelo de manera personal.

Robert De Niro en la calle/ Gtres

El 3 de julio de 2023, Leandro De Niro fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. Los resultados de la autopsia indicaron que su fallecimiento fue el resultado de una combinación tóxica. «Alguien le vendió pastillas con fentanilo que sabían que estaban adulteradas, y aun así se las vendieron, así que para toda esa gente que sigue jodiendo por ahí vendiendo y comprando esta mierda, mi hijo se ha ido para siempre», escribió Dena, madre del joven e hija de Robert De Niro, tras el fallecimiento de su hijo.

Sin embargo, el intérprete no ha querido revelar más detalles de este duro golpe que le ha dado la vida y se ha centrado en hablar extensamente de lo feliz que está desde que nació su séptima hija, Gia, en mayo del año pasado. «Ella es una bebé muy adorable. Es dulce. Cuando la miro, todo lo demás desaparece. Así que es una gran alegría y un alivio estar con ella en este momento. Se parece a mí. También me recuerda a mis dos hijas más pequeñas y a una de mis nietas», ha dicho sobre la pequeña.

Robert De Niro y su esposa/ Gtres

Asimismo, parece ser que Gia no ha cautivado únicamente al actor, sino que al resto de su familia también: “Todos se divierten mucho con ella, incluso mis nietos. Es raro. Porque ella es un bebé y es su tía… ¡Pero ellos son mayores que ella!”, ha expresado. Además, esto para Robert es un orgullo, ya que en estos momentos se siente muy arropado por sus familiares: «El hecho de que podamos reunirnos lo es todo para mí. Simplemente, me encanta que podamos estar juntos, en cualquier sitio. Pero también me gusta cuando logramos hacer viajes a lugares cálidos», ha concluido el intérprete de Asesinos de la luna, película por la cual está nominado a los Premios Oscar.