Qué fue de María Jurado, la novia española de Andrea Casiraghi que ahora se dedica al Reiki

En el verano de 2003, Andrea Casiraghi, hijo mayor de Carolina de Mónaco, se convirtió en uno de los personajes más buscados de la prensa internacional tras salir a la luz el nuevo romance que estaba viviendo de la mano de una mujer desconocida de origen español. Su nombre era María Jurado y junto al royal protagonizó un reportaje en Ibiza que posicionó el nombre de ambos en la primera plana de la noticia. Cabe destacar que, por aquel entonces, el apuesto Grimaldi tenía 19 años y mantenía una relación sentimental con la multimillonaria alemana Caroline von Sattanffenberg, la cual se terminó tras publicarse sus fotografías con Jurado.

El affaire de María y Andrea parecía ir por buen camino, pero lo cierto es que duró lo mismo que el verano, y en septiembre de ese mismo año decidieron tomar caminos por separado. A los pocos meses de su fugaz historia, el primogénito de Carolina de Mónaco rehízo su faceta sentimental y conoció a Tatiana Santo Domingo, la mujer que se convirtió en en el amor de su vida y con la que, a día de hoy, posee una familia en común.

Andrea Casiraghi y Maria Jurado. (Foto: Gtres)

Por su parte, María concedió una entrevista a la revista del saludo para contar su propia versión de los hechos. Hasta entonces, la joven había sido vista en la pequeña pantalla interpretando papeles secundarios en series nacionales como Al salir de clase o Manos a la obra, pero no eran papeles que le otorgaron una gran popularidad. Todo lo contrario a lo que le aportó su relación con el royal, la cual recuerda como todo un «agobio»: «Salieron aquellas fotos y me agobié muchísimo. Yo no quería entrar en ese juego y lo he demostrado», aseguraba en 2016 en la revista Woman.

La fama que le reportó aquel reportaje junto a Andrea Casiraghi le brindó la posibilidad de participar en diferentes trabajos de modelo, pero tenía claro que no era el camino por el que quería optar. Y lo cierto es que poco a poco desapareció de la esfera pública hasta prácticamente no dejar rastro. Son pocos los detalles que se han conocido desde entonces sobre su nueva vida. Tal y como ella contó en la revista mencionada, tras el escandaló decidió poner tierra de por medio y se mudó a Francia para continuar labrándose su carrera como actriz, donde consiguió reorientar su vida en todos los sentidos, tanto en lo profesional como en lo personal.

Aunque tenía claro que la interpretación era la carrea en la que quería especializarse, en el país francés empezó a practicar reiki, una técnica espiritual de meditación que, según las últimas informaciones que trascendieron sobre ella, se convirtió en su principal fuente de ingreso. En cuanto a su vida personal, se sabe que es madre de dos hijos fruto de su relación con el músico Igor Gayerre, sobrino de Mario Conde.