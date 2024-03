La propuesta de Julio José que deja a Miguel Ángel Muñoz sin trabajo

Julio José, de 51 años, está en España promocionando su nueva marca de calzado deportivo, Suaji. Con motivo de este reto profesional, el hijo de Isabel Preysler ha atendido a los medios de comunicación y ha hablado no solo de su esfera personal, sino de que si se diera la opción de interpretar a su padre en la serie que está preparando, le encantaría hacer ese papel. Una confesión con la que deja sin trabajo a Miguel Ángel Muñoz, quien, precisamente, ha interpretado al artista en el biopic de Bosé.

Julio José Iglesias presentando su nuevo reto profesional / Gtres.

La petición de Julio Iglesias Jr.

A principios del mes de febrero, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con Julio Iglesias para llevar su vida a la pantalla. De esta manera, el artista participará de manera directa con su asesoramiento y participación en el proceso creativo. La serie, todavía en fase de desarrollo, contará la historia sobre un hombre logró hacerse un hueco en el mercado anglosajón y asiático como uno de los grandes vocalistas de la música a pesar de cantar en español.

Sobre esto fue preguntado su hijo y esto es lo que respondió. «Me parece un proyectazo porque mejor que mi padre para contar su vida y todo lo que ha hecho y vivido… Nadie mejor que él. Me parece algo fabuloso y me encanta la idea», explicó Julio José. Después, fue preguntado por si le gustaría meterse en el papel de su progenitor. «Hombre, es que no habría nada mejor que yo para hacerlo», recalcó.

Miguel Ángel Muñoz interpretando a Julio Iglesias / Redes sociales.

Es necesario mencionar en estas líneas que Miguel Ángel Muñoz ya hizo de su padre en Bosé, la serie de Miguel Bosé. El actor también ha sido preguntado en alguna ocasión sobre el hecho de encarnar el rol del intérprete de Me olvidé de vivir y siempre ha indicado que le gustaría formar parte del proyecto. «¿Ah sí? Pues imagínate yo, que conozco a mi padre mejor que bastante gente», añadió el hijo de Julio Iglesias, confirmando que le encantaría hacerlo.

Las palabras de Julio Iglesias al conocerse su proyecto audiovisual

«Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida», afirmó el propio Julio Iglesias.



Julio Iglesias en un concierto en Londres/ Gtres.

Por su parte, Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de la citada plataforma indicó que «Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta».