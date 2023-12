El propósito de Jorge Javier Vázquez en su inminente vuelta a la televisión

Poco antes de que llegara el fin de Sálvame, Jorge Javier Vázquez anunció su baja temporal de la televisión. Poco después reapareció en las redes sociales, donde confesó que necesitaba parar. Pasó el verano y el comunicador se puso al frente de Cuentos chinos, formato que no tuvo una buena acogida por parte del telespectador. Este miércoles, 20 de diciembre, se ha publicado una entrevista en la que ha hablado sobre esto y otros aspectos.

A escasos días de terminar el año, Jorge Javier ha hecho balance teniendo en cuenta que su regreso a la pequeña pantalla es inminente porque volverá a estar al frente de Supervivientes. Muchos daban por desaparecida la figura del comunicador, pero, parece ser que solo ha sido de manera temporal. Ha sido en una entrevista. Sobre cómo ha sido este tiempo sin estar presente en la también conocida como caja mágica ha confesado que «cuando me llegan noticias sobre cómo estaré o si estaré deprimido me hace gracia porque solo hace dos meses que no salgo por la tele. Llevaba 15 años saliendo casi diariamente a todas horas». Asimismo, ha revelado en Lecturas que no lo ha echado de menos porque no le ha dado tiempo. «Yo había estado parado antes cuando terminó Aquí hay tomate, que nos lo comunicaron un martes y terminó un viernes y esa fue la vez que yo estuve parado hace más de una década», ha explicado.

¿Qué hará Jorge Javier Vázquez en su vuelta a la televisión?

Sobre cómo enfoca el autor de La ida iba en serio su regreso ha comentado que «tengo muy claro ahora que estamos en un momento en el que estamos todos saturados y que hay que hacer todo lo posible por no ofender al telespectador. es el examen que he hecho en los últimos tiempos», ha comenzado diciendo.

Sobre su parón

En esta conversación con su revista de cabecera, Jorge también ha puntualizado la importancia de acudir a terapia en los malos momentos y que evitó recurrir a la medicación para enfrentarse a su situación laboral y personal. «Con los años aprendes a enfrentarte a este tipo de situaciones. Una de las cosas que he aprendido con los últimos años de ir al psicólogo es aceptar cualquier tipo de sentimiento. Antes rehuía de la tristeza y para mí ha sido un gran paso poder aceptarlo sin problema», ha detallado.

Su opinión de ‘Cuentos chinos’

Sobre su experiencia en este formato, Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy tajante. «Cuentos chinos tenía pocos números para salir bien. Nos equivocamos en el diseño del programa», ha indicado. «Me preocupaban mucho las expectativas. Era mi vuelta, los titulares lo decían. Claro, en mi cabeza no entraba que iba a durar tres semanas. Me provocaba inquietud generar tanta expectativa», ha expresado.

«Fiarlo todo a la presencia de un único invitado fue un error porque eso solo lo hace El Hormiguero, que lleva 20 años trabajándoselo. Pecamos de pueriles a la hora de pensar que íbamos a conseguir invitados. Esa fue una de las cosas que nos lastró», ha reflexionado.