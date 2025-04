Alessandro Lequio ha reaparecido tras el comunicado urgente de Ana Obregón por la paternidad de Ana Sandra, su nieta e hija legal. Hace dos años, la socialité recuperaba la ilusión por vivir tras la llegada al mundo de su nieta por gestación subrogada. En mayo del 2020, la actriz y presentadora perdió a su hijo Aless Lequio a causa de un cáncer. Desde entonces, el objetivo de Obregón ha sido cumplir con los tres deseos póstumos de su hijo: la fundación que lleva su nombre, el libro sobre sus vivencias y traer al mundo a su hija. El nacimiento de la menor reabrió en nuestro país el debate sobre el vientre de alquiler, ilegal en España pero legal fuera de nuestras fronteras.

Cuando parecía que Ana Obregón había puesto fin a todas las polémicas sobre el nacimiento de su nieta, hace unos días se cuestionó la paternidad de la menor tras decir Alessandro Lequio que no era abuelo legal de Ana Sandra, ya que consta que la actriz es su madre legal y por lo que no le correspondería nada de herencia a la hija de su hijo.

Alessandro Lequio reaparece tras la polémica

Si por algo se caracteriza Alessandro Lequio es por su discreción y hermetismo a la hora de pronunciarse sobre el fallecimiento de su hijo y, por ende, del nacimiento de Ana Sandra. En líneas generales, el aristócrata solo acude a televisión para desempeñar su trabajo como colaborador en los programas de la productora de Ana Rosa Quintana y no como invitado o entrevistado. Es por ello que hace unas horas, de camino a su puesto, ha evitado pronunciarse sobre el último escándalo sobre Ana Sandra, su nieta.

Estas imágenes del conde Lequio llegan horas después de que Ana Obregón respondiera a unas significativas declaraciones de Luis Pliego, que cuestionó la paternidad de Aless Lequio. «Primero, me dejan alucinada con la cantidad de tonterías que tengo que aguantar. Segundo, la primera y más evidente prueba biológica es que Anita es calcada a su padre. Una calcamonía exacta. Tercero, que esto hace daño mi inteligencia, como titulada en biología. Porque lo primero que hice con Anita después de dejar el hospital fue una prueba de ADN, porque yo también quería quedarme tranquila», dijo la actriz en ¡Hola!

El pasado 1 de abril, Luis Pliego generó un debate en TardeAR al hablar de la legislación española y el debate de la gestación subrogada. «Según la ley española, no se puede coger este semen después de un año, trasladarlo a Estados Unidos… Además, se necesita unas condiciones específicas. Se llegó a dos años el plazo de traslado y, además, pese a la existencia de esta muestra no puede disponer de ella la madre de él, en todo caso, su pareja o su mujer. Una clínica no puede mover ese tipo de material genético si no hay una petición escrita de la persona y ante notario», sentenció.