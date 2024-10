La cantante se encuentra inmersa en una gira teatral que la tiene completamente emocionada y entregada. Sin embargo, tras varias semanas recorriendo distintos teatros del país, ha tenido que hacer una pausa obligada debido a problemas de salud. Lolita sufre una inflamación transitoria que afecta a la tráquea y los bronquios, generalmente asociada a infecciones del tracto respiratorio. Estas son causadas principalmente por virus y suelen seguir un patrón estacional, con mayor número de casos en invierno. «Ya estoy en buenas manos, y me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado: mi profesión y el cariño y admiración de la gente. Gracias y mil perdones, pero una es humana. Aunque a veces no lo parezca, lo soy», ha escrito.