La polémica declaración de intenciones de Tamara Gorro al hablar de la gestación subrogada

Pese a haber pasado ya varias horas desde que salió a la luz la impactante noticia que indicaba que Ana Obregón se había convertido en madre por medio de gestación subrogada en Miami a los 68 años de edad, son muchos los platós de televisión en los que sigue comentándose. Este es el caso de Y ahora Sonsoles, programa de Antena 3 en el que Tamara Gorro ha reaparecido en virtud de colaboradora para hablar largo y tendido sobre un asunto que la toca muy de cerca.

Y es que, hace siete años la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa decidía cumplir su sueño de convertirse en madre junto a Ezequiel Garay por medio del mismo proceso que la protagonista de Ana y los 7, trayendo así a su vida a la pequeña Shaila, hermana mayor de Antonio, que llegaba a la familia por reproducción asistida. Es por ello que la segoviana es una fiel defensora de que existan mujeres que se ofrezcan a ser el vientre de una pareja que lo necesita a través de este método cuanto menos polémico. Algo que no ha tenido reparo en admitir de nuevo, convirtiéndose en Trending Topic en Twitter en cuestión de instantes.

En esta última ocasión, la tertuliana no solo ha querido sacar la cara por la gestación subrogada, sino también ofrecerse a ser gestante si algún día llega a regularse en España, ya que por ahora se trata de algo completamente ilegal: «¿Quién somos para juzgar los hechos de otra persona?», se preguntaba, para después aclarar que «no ha comprado ningún bebé» y que se trata de un «debate que genera odio» hacia las personas que protagonizan este tipo de prácticas para así incluir un bebé en sus familias al no tener posibilidad de concebirlo por sí mismas. Además, Tamara ha hecho hincapié en las dificultades que tuvo a la hora de registrar a la niña en su país natal: «Yo tuve que tener bastantes encontronazos con ciertos políticos que me lo hicieron pasar bastante mal a la hora del registro de la niña», indicaba, aclarando que, aunque su caso no tuvo tanta controversia como el de Ana Obregón, tampoco estuvo exento de polémica.

Sin embargo, si algo ha querido aclarar Tamara es que «fue super bonito» ver parir a la gestante, razón por la que no tendría problema alguno en llevar a cabo ese papel algún día si las condiciones lo permitieran en este país. Unas declaraciones que han sido criticadas duramente dentro del universo 2.0, siendo muchas las personas que consideran un tanto «hipócrita» la postura de la colaboradora al querer gestar bebés de otras parejas sin haberlo hecho por el suyo propio. Algo que poco o nada parece importar a Gorro, que ha seguido firme en sus convicciones pese a que algunos de sus compañeros de plató no se terminaran de creer que fuera capaz de someterse a tan complicado proceso por ayudar a los demás.