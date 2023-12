Si hay una palabra que definió la historia de amor de Malú y Albert Rivera esa es la discreción. Desde que se conoció que el ex político que lideró Ciudadanos y la cantante mantenían una relación sentimental poco o nada es lo que se ha sabido de su hermética relación. En los últimos tiempos hubo rumores de crisis entre ellos hasta que el pasado verano pusieron fin a su proyecto de vida después de tener una hija en común, nacida en 2020. El 24 de junio de este mismo año, el espacio Fiesta anunció que tenía una información delicada en directo y poco después, Luis Rollán, amigo de la artista confirmó su separación. Según explicó el colaborador, el motivo de la ruptura fue»el desgaste de la relación». Después de seis meses de conocerse este entramado y a escasas semana de terminar el año, Malú va a conceder este miércoles, 6 de diciembre, una entrevista en televisión, en Viajando con Chester, presentado por Risto Mejide.

Albert Rivera y Malú tras el nacimiento de su hija Lucía / Gtres

Horas antes de que la intérprete de Blanco y negro protagonice el mencionado espacio, se ha podido saber que plan privado ha realizado su ex. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 200 mil seguidores, el que fuera líder de la formación naranja ha publicado una estampa junto a unos amigos. «¡Qué gran día de naturaleza, animales, aventura, amigos y familia pasamos ayer! Gracias @gonzalodlacierva y @patriciaolmedilla por ser tan fantásticos anfitriones. Repetimos pronto», ha escrito en un post al que ha añadido un carrusel de imágenes.

El avance de la entrevista de Malú

La cadena ha emitido un avance de la entrevista de la la cantante, en la que hablará, entre otros aspectos, de su faceta profesional, sus nuevos retos profesionales, pero el presentador también ahondará en su perfil más privado. De hecho, Mejide le pregunta si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en una pareja, a lo que ella responde: «Yo creo que sí, planteado como lo bueno y lo malo». «También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo», añade.

Esta no es la primera ocasión en la que Malú habla de su ruptura con el padre de su hija. Sin ir más lejos, hace unos meses también concedió una entrevista a Elle en la que aseguró que «no soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie». Todo apunta, a que será dentro de unas horas cuando la cantante se abra en canal y revele los motivos por los que su relación con Rivera tuvo un punto final.