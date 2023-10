La costumbre familiar que Pilar Rubio y Sergio Ramos no han querido perder en su regreso a España

No hace falta conocer a Pilar Rubio en persona para saber que es una persona que lo lleva todo para adelante. Por momentos da la sensación de que cuanto más kamikaze es su agenda, más a gusto se desenvuelve entre un sinfín de compromisos laborales, cuidados de sus cuatro hijos y tiempo junto a Sergio Ramos. La receta es estar ágil, tanto de mente como de piernas, algo que a ella le sobra ya que cada año que pasa va mejorando como si de un buen vino se tratase. Todo esto ha vuelto a quedar de manifiesto en su última reaparición pública ante las cámaras, en Madrid.

La presentadora ha estado presente en la capital para presentar su primera colección de ropa deportiva en colaboración con la firma Selmark. Esta es ya una parada obligatoria cada comienzo de otoño para ella. ¿El motivo? Esta gama textil representa fielmente el espíritu de Pilar: «Es ropa que me ayuda a optimizar mis entrenamientos. Cómoda, funcional y, además, con materiales buenos y activos que sean como una segunda piel», asegura. Junto a esta compañía también diseña bañadores que arrasan cada verano.

Pilar Rubio, durante un evento / Gtres

Cada vez que Pilar Rubio se pone delante de las cámaras son recurrentes las preguntas acerca de su espectacular estado físico cuatro embarazos después. El ejercicio es el motor de su vida y sin él no entiende su rutina. A los compañeros de la prensa les cuenta que para ella esto es fundamental, y sobre todo, el sentirse cómoda con la ropa que lleva. De hecho, ha heredado una rutina familiar de sus tiempos en París y en Madrid: practicar deporte todos juntos porque para los niños es como un juego.

Sobre su recuperación posparto, la colaboradora de El Hormiguero cuenta su propia experiencia con la sinceridad que le caracteriza: «Si das el pecho, no duermes y no paras, todo vuelve a su ser. Es importante llevar controles en tu alimentación. No es dieta, es cambiar el modo en el que hemos comido durante tanto tiempo. He aprendido de los profesionales y lo he compartido en un libro».

El control de la alimentación es básico para ella. Pero también llevar a cabo una rutina de gimnasio pensada para lograr sus objetivos. En su caso, los ejercicios de fuerza son indispensables: «Hacer ejercicio te ayuda a centrarte en lo que estás haciendo en ese momento, a disfrutarlo. El circuito va desde arriba para abajo, de la cabeza al cuerpo, del cuerpo a la cabeza. Tiene que haber una hiperconexión productiva y positiva», cuenta. Sobre alimentación, sabemos que procura no tomar nada de lactosa, sustituyéndola por el coco.

Pilar Rubio y Sergio Ramos en la presentación del futbolista en Sevilla / YouTube

Sobre su nueva vida en Sevilla, Pilar Rubio se mostró encantada, pese a que es diferente a lo que había experimentado hasta ahora: «La vida en el campo es diferente pero me da igual dónde me sitúe porque sigo siendo la misma. Mi marido, mis hijos, mi trabajo, mis estudios…».