Nada hacía presagiar este triste desenlace. Ejemplo de fuerza y valentía, Patricia Rite, conocida por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa, en 2015, fallecía en la madrugada del domingo a los 30 años en Huelva, su tierra natal, a consecuencia del cáncer de piel en estado metastásico que le diagnosticaron hace cuatro años.

La gran ilusión de Patricia Rite

Durante todo este tiempo, Patricia había hecho visible la noticia de su enfermedad, tanto los buenos como malos momentos por los que atravesaba. Se mostraba cercana con sus seguidores y mostraba una de sus mayores ilusiones, la de reformar la casa que se había comprado junto a su madre. Una propiedad conjunta que iban a separar mediante un muro para también tener su respectiva privacidad. Rite estaba de lo más ilusionada con este proyecto, además nunca perdió la sonrisa pese a que en algunas ocasiones los resultados clínicos no eran como esperaba. Afrontó en todo momento la enfermedad como un reto más, un obstáculo con el que logró visibilizar la dolencia.

Su rol como infuencer

En su perfil de Instagram ha llegado a alcanzar casi los 100.000 mil seguidores, sin embargo, la red social que más utilizaba era TikTok, donde reunía la friolera cantidad de 235 mil followers. Muchos de los días, sobre todo, en los que se encontraba con más fuerza hacía la sección de «Vístete conmigo ya vestida», donde mostraba sus looks.



La recaída

Hace apenas unas semanas, Patricia Rite había sufrido una recaída, motivo por el que tuvo que ser ingresada en dos ocasiones en el hospital. En esta estancia, la joven enseñaba a sus seguidores cómo poco a poco iba recuperando el apetito y lo que comía mientras luchaba contra todas sus fuerzas por vencer la enfermedad. «El TAC no ha ido como yo me esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento. Me encuentro muy triste, con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo», anunció mientras permanecía en el hospital.

El mensaje del fallecimiento

Las reacciones ante la pérdida de Patricia Rite no se han hecho esperar. Nada más colgar la familia el mensaje de su pérdida, los usuarios de la Red no dejaban de asombrarse, ya que nadie esperaba este final. La esperanza fue algo que siempre estuvo presente en la vida de Rite.

«En el día de hoy Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que de una manera u otra, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente», dice la misiva.

La reacción de Marina Ruiz

A través de un storie, Marina Ruiz, pareja actual de Omar Sánchez, se ha mostrado completamente abatida tras la pérdida de su amiga. La cordobesa y Patricia Rite se conocieron en 2015 en Mujeres y Hombres y Viceversa.

«Daros las gracias por todo el cariño y todo lo que la habéis querido y la queréis. Gracias, de verdad, por haber estado con ella. Ahora nos cuida desde el cielo. El p*to cáncer de mierda», se lamentaba la televisiva mientras rompía a llorar desconsoladamente.