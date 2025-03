Óscar Higares está estable, pero necesita tiempo para recuperarse completamente. El torero tuvo que ser intervenido el pasado jueves de una artrodesis lumbar. La operación se alargó más de lo esperado y es que el madrileño pasó en quirófano seis horas, así como toda la noche en la UCI por las complicaciones. A pesar de ellas, ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales sus avances. Lo ha hecho por medio de historias de Instagram y se ha dejado ver sonriente y motivado por ponerse mejor cada día.

«Poquito a poco», ha escrito en la grabación donde se le ve paseando con su perro. Ha reconocido que tiene dolor, pero no quiere que eso limite, por lo que, según explica, «intento mentalizarme para no quedarme sentado en el sofá y hacer que, bueno, la recuperación sea lo mejor y lo antes posible». Ha expresado su disgusto por estar todo el día sin poder moverse demasiado.

Óscar Higares.(Foto:Instagram)

En su última publicación en Instagram escribió: «¿Quién se inventó lo del desayuno en la cama…? Donde esté una buena mesa para desayunar que se quite cama, ome, por favor… Ya estoy yo dando un paseo con mi tapón, no se me vayan a oxidar los tornillos…», tirando de su sentido del humor, ha subido un carrusel de fotos donde se le ve posando en una cama de matrimonio con su torso desnudo a la vez que enseña sus radiografías.

Óscar Higares.(Foto:Instagram)

Las noches todavía son complicadas, así lo ha confesado, manifestando también que «creo que está un poco pinzado el ciático. Me tiene amargado porque me duele mucho según me cambio de postura, me quiero mover». Óscar ha aclarado que él no es como Superman, pero que a pesar de ello intenta mantener buena actitud frente a la operación.

Óscar Higares.(Foto:Instagram)

En ese momento sentía menos dolor del que nota ahora y ha puntualizado que tiene el estómago algo mal por todos los medicamentos que está ingiriendo, afirmando que en el hospital «tienes menos dolor porque, como están todo el rato enchufándote cosas ahí por la vena, pues no duele tanto, pero cuando llegas a casa ya la cosa cambia y la verdad es que ha sido una noche complicadita porque he tenido bastante dolor».

Óscar Higares.(Foto:Instagram)

Sin embargo, durante su primer día en casa tras recibir el alta, sufrió un pequeño percance que le causó molestias, aunque no revistió gravedad. A pesar de las dificultades, mantiene una actitud positiva. Higares ha terminado sus grabaciones dando gracias a los que se están preocupando por su salud y ha querido mandar un mensaje de alivio para ellos diciendo: «Esto duele mucho y lleva un tiempo de rehabilitación, pero si es con buena actitud, mejor que mejor».

Óscar Higares.(Foto:Instagram)

¿Qué es una artrodesis lumbar?

La artrodesis lumbar es una cirugía en la que se fusionan dos o más vértebras de la parte baja de la columna para estabilizar la espalda y reducir el dolor. Este procedimiento es al que se ha tenido que someter Óscar Higares, pero muchos pacientes optan por la técnica cuando padecen hernias discales, desgaste severo de los discos intervertebrales, fracturas o desviaciones de la columna como la escoliosis.

Durante la operación, se retira el disco dañado si es necesario y se coloca un injerto óseo o material sintético entre las vértebras; eso es precisamente lo que se puede ver en las radiografías publicadas por el torero. En ellas se ven los tornillos o placas metálicas que aseguran la fusión.

Óscar Higares.(Foto:Instagram)

Los expertos apuntan a que una buena recuperación puede llevar varios meses y suele requerir fisioterapia para recuperar la movilidad. Eso es lo que ahora tiene que hacer Óscar, poner todo de su parte y seguir las recomendaciones para poder volver a su vida habitual, pero mejor de lo que ya estaba.