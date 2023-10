Los otros realities en los que Oriana Marzoli sí ha triunfado fuera de España

La guerra abierta en GH VIP a raíz del abandono de Oriana Marzoli hace unos días ha supuesto el primer gran incendio de esta octava edición. No era ninguna sorpresa que dejase de participar de manera temprana ya que la venezolana había hecho lo propio Supervivientes 2014 y en GH VIP 6. Lo que nadie esperaba era que la propia ex concursante negase la mayor, asegurando que ella no dijo que quería marcharse.

El conflicto entre ambas partes se encarnó y ha coleado en redes sociales, donde la gran parte de usuarios se ha puesto del lado de la productora del programa, condenando la actitud prepotente, díscola y ciertamente caprichosa de Oriana para con sus compañeros y el concurso.

Oriana Marzoli en ‘GH VIP 8’ / Telecinco

A esto ha contribuido la difusión de un vídeo en el confesionario en el que se ven las malas formas, la falta de respeto y la mala educación que ha lucido durante estas tres semanas que ha estado en GH VIP 8. ¿Estaba detrás la organización del concurso?

Este vídeo de la organización de #gHvipDBt3 deja a Oriana a la altura del betún. ¿También va a hacer una historia en su IG de 40 segundos para justificar su comportamiento durante estos días en la casa? 😂pic.twitter.com/vlsVfXIzy9 — M 📺 (@casasola_89) October 1, 2023

Ion Aramendi arrancaba la gala del pasado domingo explicando a la audiencia la versión oficial del programa: «Oriana ha abandonado. Una decisión que ha generado mucha polémica. Os vamos a contar la única verdad y os vamos a mostrar las imágenes íntegras de la salida». Acto seguido, se centró en la figura de su novio como detonante: «La relación contractual con Oriana era solo con ella. Ella quería que entrara su novio y no ocurrió. Vamos a conocer el verdadero motivo de su abandono. Todo comenzaba al ver que Álex, su enemigo, no era el expulsado y escuchar unos gritos de fuera de la casa que lo llamaban ‘ganador’».

Finalmente, se emitieron imágenes que dejaban en muy mal lugar y destrozaban a Oriana Marzoli. En ellas, aparecía ella en el confesionario, entre el cabreo y la frustración: Si se le permite todo y a mí no yo me largo. Abre la puerta y me largo. Quiero hablar con mi fucker representante, vemos a ver cómo lo solucionamos. Yo ahora no tengo ganas. Os vais a enterar cuando tenga que decirle algo. Te lo juro por Dios que me pongo a insultarlo como una puta loca. Ábreme que me quiero ir por producción, ya está no aguanto más». El Súper le volvió a preguntar: «¿Te quieres ir del concurso?» y ella confirmó: «Sí, no aguanto más, estoy hasta el coño». Lo que ha venido después es una batalla sin cuartel entre ambas partes, que mantienen posturas contrapuestas sobre lo que sucedió realmente.

La dualidad de Oriana en los realities

Por lo que sea, a Oriana se le atragantan las versiones españolas de realities. Algo que no le sucede cuando sale a concursar fuera de nuestras fronteras. Muy recientemente hizo un gran papel al finalizar en segunda posición de Grande Fratello VIP, la versión italiana de GH VIP, solo superada por Nikita. Más allá del buen resultado, de allí salió con nuevo novio, Daniele Dal Moro, por lo que el balance fue perfecto: «Cerrar esta maleta fue un poco triste. Es una experiencia que me ha hecho madurar mucho… No la mujer más madura del mundo, pero más madura que cuando entré… Esta es mi casa y siempre lo será», dijo ella misma.

Al margen de los Gran Hermano, Oriana también ha participado en otros formatos como los chilenos Doble tentación y Amor a Prueba. En nuestro país probó suerte en Mujeres y Hombres y Viceversa -donde se enamoró de Tony Spina- y a posteriori en La Casa Fuerte, donde llegó a la final. Sin embargo, queda claro que tiene una deuda con los formatos de nuestro país, ya sean porque no entienden su excéntrica personalidad o porque ella no se adapta a ellos.