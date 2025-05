Julia Otero, una de las periodistas más queridas de la radio y la televisión española, celebró sus 66 años este 6 de mayo y lo hizo con un cambio trascendental en su vida profesional. Tras superar un diagnóstico de cáncer de colon en 2021, la gallega decidió dar un giro de 180 grados a su carrera, dejando atrás los 17 años al frente de su programa en las tardes de Onda Cero para pasarse a las mañanas de los fines de semana. Este cambio, además de modificar su horario de trabajo, también vino acompañado de una bajada de sueldo. Sin embargo, lejos de lamentarlo, la comunicadora considera que ha sido una decisión “maravillosa”. «Me podría haber equivocado y estar arrepintiéndome, pero ha sido maravilloso. No me arrepiento para nada», confesó con una sonrisa.

El motivo detrás de este cambio no solo fue el deseo de reducir el ritmo frenético de su jornada laboral, sino también la necesidad de encontrar un equilibrio entre su carrera y su bienestar personal. «Me costó bastante convencer a mis directores… Como me pagan menos, les viene mejor», bromeó Otero en el programa Late Xou. A pesar de que la reducción salarial fue una parte significativa de la negociación, la periodista dejó claro que el verdadero objetivo fue tener más tiempo para disfrutar de la vida. «Les dije que, o cambiábamos, o me iba a ir a mi casa porque ese ritmo de trabajo era insoportable. Tenía ganas de respirar, de vivir», explicó en una entrevista con Marc Giró. Un cambio necesario para ella, que valora ahora más que nunca la tranquilidad que le ha traído esta nueva etapa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julia Otero (@otero_julia)

Aunque el cambio no ha sido sencillo —como levantarse a las 5 de la mañana para presentar “Julia en la Onda” los fines de semana—, Julia Otero asegura que su vida ha dado un giro positivo. Antes, la periodista era una de las mejor pagadas de RTVE, llegando a embolsarse hasta 25.000 euros por entrega de Días de tele. Hoy, tras la bajada de sueldo y el cambio de horario, Otero no solo respira más tranquila, sino que ha aprendido a valorar las pequeñas cosas que antes le resultaban imposibles.

Julia Otero: “Nunca he probado las drogas”

En la misma charla, Julia sorprendió con su sinceridad y su estilo de vida sin excesos. Confesó que nunca ha probado las drogas. “Ni un solo porro en mi vida”, aseguró sin tapujos, dejando claro que el alcohol tampoco tiene espacio en su vida. “Nunca me he emborrachado… y no diría esto en la tele si no fuera verdad. Porque no me hace ninguna falta, o estoy en un sitio donde me divierto, o directamente me voy a casa”, explicó entre risas.

Julia Otero fue entrevistada por Marc Giró en el programa Late Xou de RTVE.

Pero no todo en su vida se trata de evitar excesos. En cuanto a la cocina, Otero reveló su amor por lo sencillo y casero: la coca con pepita de chocolate es su desayuno de cabecera. “Soy muy de horno y de cuchara. No cocino platos sofisticados, las cosas complicadas no me gustan. No tengo paciencia, y con el tiempo, la estoy perdiendo más”, bromeó, dejando claro que prefiere lo directo y sin complicaciones. “Yo me hago la coca con muchos huevos y con poco azúcar”, añadió.