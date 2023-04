El desgarrador mensaje de Emma Nogueiro, novia de Sánchez Dragó

La muerte de Sánchez Dragó ha pillado por sorpresa al mundo entero. Tan solo unas horas después de publicar un divertido tuit junto a su gato, el literato fallecía a causa de un infarto en su casa de Castilfrío (Soria). Allí, junto a él, estaba su compañera de vida, Emma Nogueiro, que no ha dudado en rendirle un sentido homenaje en la red.

La joven periodista ha roto su silencio tras la pérdida para dedicar al escritor un sentido y emotivo último adiós. «Esta foto te la llevas contigo. Adiós para siempre, amor mío, mi amor, mi maestro, mi compañero, mi vida. Te envío un beso infinito, hasta que volvamos a vernos. Amor», ha sentenciado a través de Instagram, una cuenta que ha decidido privatizar. En estos momentos, la asturiana solo quiere tranquilidad y alejarse del foco mediático para pasar un duelo que no se esperaba tener que pasar tan pronto.

Su historia de amor

Este romance -que fue muy criticado por la gran diferencia de edad- comenzó de casualidad gracias a una entrevista. Emma, en 2017, acudió a su domicilio para hacerle unas preguntas para su artículo, y la conexión entre ellos fue inmediata. «Yo ya estaba cansado de que los periodistas me pregunten siempre lo mismo. Son muy aburridos a veces. Pero llegó ella y vi que, además de lista e inteligente, estaba muy buena. No me lo pensé dos veces, y accedí a la entrevista», dijo Sánchez Dragó.

Unas chispas que también sintió la periodista, que acudió a la entrevista con pocas ganas, pues como ella misma confesó, no le caía nada bien el escritor: «Fui a la entrevista con un concepto de su persona que no correspondía para nada con el hombre maravilloso que es, del que me he enamorado por entero».

¿Quién es ella?

Emma Nogueiro, además del amor de Sánchez Dragó desde hacía seis años, es una joven periodista que apenas se ha dejado ver de forma pública. Son pocos los detalles que se conocen de su vida, pero sí que ha trascendido que lo que le unía al escritor, además del amor, era la tauromaquia, la política y la escritura. Además, Emma se convirtió en el máximo apoyo del escritor cuando se confirmó su separación de Naoko, la última mujer con la que pasó por el altar.

Aunque su relación iba viento en popa, nunca se plantearon poner el broche de oro pronunciando el ‘sí, quiero’. Se escucharon rumores de boda, pero ellos mismos los desmintieron: «Parece ser que circula por los sumideros del periodismo cotilla el bulo de que voy a casarme. Desmiento categóricamente esa falsedad que nunca se me ha pasado por la cabeza ni se me pasará, entre otras cosas porque ya estoy casado».