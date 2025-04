La novia de Álvaro Vargas Llosa rompe con él, días después de la muerte de su padre

Mario Vargas Llosa falleció el pasado 13 de abril, a los 89 años, en su casa de Lima. Como no podía ser de otra manera, su pérdida ha dejado consternada a toda su familia y prueba de ello ha sido la carta que ha escrito y publicado su primogénito en un conocido periódico de nuestro país para despedirse de él. En ella, además de recordar algunos de los últimos momentos que vivió con el Premio Nobel, así como otros de su infancia, Álvaro también ha querido elogiar los aspectos más destacables de la personalidad de su padre. Pero esto no es todo. Y es que, más allá de dejar al descubierto sus sentimientos más sinceros, también ha aprovechado el escrito para hacer referencia a quien fuera su pareja desde hace cuatro años, Nada Chedid, de quien ha hablado como una persona que ya no forma parte de su vida.

«Mientras tú agonizabas, morías y se iniciaba mi duelo, mi pareja, a la que conociste, no tuvo mejor idea que regresar a su país para siempre sin que medie una conversación de despedida o una explicación definitiva», escribía en El País, dejando entrever que su relación terminó al poco tiempo que Mario Vargas Llosa dejó de respirar. Aunque se desconocen mayores detalles de esta ruptura, el hijo mayor del escritor ha señalado que su pareja le ha abandonado sin darle una oportunidad de poder hablar las cosas y entender la situación.

Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro y su nuera,Nada Chedid en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, a pesar del fin de la historia de amor con su hijo, cabe destacar que Nada mantenía una muy buena relación con Mario Vargas Llosa y es por ello por lo que quiso transmitir sus más sentidas condolencias a través de sus redes sociales tras conocer su fallecimiento. «Aunque ya no estás, dejas atrás muchos recuerdos de conversaciones, viajes y, sobre todo, humor. Te debo mi español y lo que me ha dado. ¡Qué gran oportunidad haberte conocido en esta última etapa de tu maravillosa vida! Descansa en paz, querido Mario, te extrañaremos», escribía junto a una fotografía de ambos.

Por otro lado, en su cuenta de X, también quiso dejar constancia de la tristeza que sentía ante la pérdida del Premio Nobel. «Se ha ido el inmenso Mario Vargas Llosa, pero lloro al hombre que tuve la suerte de conocer en esta última etapa de su vida. Los momentos que compartí con él, el humor, las conversaciones quedarán para siempre. Descansa en paz, mi querido Mario», escribía.

La historia de amor de Nada y Álvaro Vargas Llosa

Álvaro Vargas Llosa formó una familia de tres hijos junto a Susana Cecilia Abad Lanata, pero en 2021 decidieron tomar caminos por separado. Fue entonces cuando el primogénito del autor de La ciudad y los perros rehízo su vida sentimental junto a Nada, originaria del Líbano y traductora de español. Aunque lo cierto es que se conocían desde que en 2006 coincidieron en Beirut. Su amistad se reanudó en 2020 en París, y su relación se hizo pública, tan sólo un año después.