No los tires: el truco viral para seguir usando los pantalones aunque ya no te quepan

Como la moda es cíclica, puede ser que tengas ahí alguna prenda de hace tiempo y resulta que ahora se lleva. Igual se ya quedado pequeña y ya no te va, pero no te preocupes porque hay un truco para seguir usando los pantalones aunque ya no te quepan. Pues con el paso de los tiempos nuestro cuerpo también va cambiando.

A veces, hay zonas escondidas que no sabemos que existen y que nos ofrecen cantidad de soluciones a nuestros problemas de ropa. En este caso, tenemos el video viral de la influencer Lolitas (@lolitasmoda), que en su TikTok, da a conocer este truco tan sencillo para “reparar” los jeans cuando ya no nos caben. Veamos en qué consiste, es bien fácil, y millones de usuarias lo han probado.

El truco viral para seguir usando los pantalones si no te caben

Cogemos el pantalón y en la zona de la cremallera le damos la vuelta. Observamos que llevan un puntito cogido que une la vista con la parte de atrás, donde está la cremallera. Cogemos esta parte y con unas tijeras o bien con un abreojal quitamos este puntito cogido. Es fácil de quitar. Entonces se quedará descosido y más grande, «cuando te lo vuelvas a poner, verás que la cintura ya no te aprieta tanto», responde la experta.

Como ves, es más simple de lo que piensas, y por esto la respuesta de la experta se ha hecho tan viral, vamos, que el vídeo ya suma más de 2 millones de visualizaciones.

Más trucos para seguir usando los pantalones aunque ya no te quepan

Suele ser bastante común que con los años tenemos pantalones vintage que no nos ponemos. Esencialmente vaqueros que no nos caben y que podamos hacer más anchos, especialmente en la cintura.

Por esto otro trucazo es pasar la gomilla por el ojal del pantalón, luego unimos un extremo al botón metálico y al otro, queda enlazado, y te sentará genial.

Otra manera es usar una goma elástica. Obtén una goma transparente y la pasas por el ojal del pantalón, enlazar un extremo al botón metálico y luego el otro, y verás que todo estará más unido.

Qué hacer si los pantalones te van holgados

Por el contrario, si te has adelgazado o te has comprado unos pantalones que son una talla más y te van holgados entonces puedes hacer varias cosas.

Un truco viral es el de los cordones. Es decir, tan solo debes ajustar los pantalones con un cordón de unas zapatillas. Por tanto no necesitas muchas complicaciones, sino un material que todos tenemos en casa.

Para poder ajustar el pantalón que te vaya algo más grande, debes hacerte con un cordón de zapatilla, luego lo pasas a través de una de las trabillas del cinturón en la parte que tienes detrás y lateral de los vaqueros, luego toca coger la otra punta del cordón y la vuelves también a pasar por la trabilla del otro extremo. En este caso lo haces en el lado opuesto.

Como verás, te quedas con dos extremos del cordón en la parte trasera, y con esto es más fácil ajustar la cintura del pantalón. Luego atas los dos extremos de este cordón y haces un nudo. Lo dejas debajo de la camiseta que sueles llevar y verás como no se ve nada.

Por otro lado, un truco de toda la vida es usar un cinturón que puedes comprar en cualquier lado. Pues puede ser que este pantalon te guste pero no tengas tu talla, o se ha dado por lavarlo durante bastantes veces. Ya sabes que hay varios trucos, lo importante es no tocar el botón de los vaqueros, puesto que entonces ya estás estropeando las prendas y será complicado que se cierren de nuevo si no tienes botones.

Cómo encoger unos jeans

Mételo en la lavadora

La mayoría de la gente (o sus padres, sus parejas o sus compañeros de piso) ha descubierto este accidente por error, que se ha convertido en un truco de por vida. Para los que no lo sepan, es muy sencillo: mete unos jeans en la lavadora con agua caliente y luego en la secadora hasta que estén completamente secos. El calor de la secadora hará que encojan bien.

Así lo explican en Levi’s® y establecen que a veces los empleados de esta marca se pasan meses sin lavar los pantalones.

Hervirlos

Desde Levi’s® dan a conocer más consejos como buscar una olla lo suficientemente grande como para que quepan unos jeans. A continuación, llénala de agua y ponla a hervir. (Guarda la sal para la pasta). Por último, mete los jeans y déjalos 30 minutos.

Cuando estén listos, se cogen con mucho cuidado, saca los pantalones de la olla con unas pinzas, o incluso con un palo, y mételos en la secadora.