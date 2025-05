Al accidentado inicio que está teniendo La familia de la tele, se ha sumado un nuevo varapalo para Belén Esteban. La que va a ser uno de los pilares fundamentales del nuevo formato de Televisión Española (TVE) ha sufrido una triste pérdida que empaña, aún más si cabe, el estreno. A través de sus redes sociales hemos conocido el fallecimiento de El capitán, como ella llamaba a este ser querido. «Una persona maravillosa» que ha dejado un mal sabor de boca a la de Paracuellos a escasos días de su reaparición en la cadena pública nacional.

Pese a que no ha querido dar explicaciones sobre el parentesco que le unía con el desaparecido, se ha mostrado muy apenada por la pérdida. Para rendirle su particular homenaje, la televisiva ha colgado un video en las historias de Instagram. En la publicación, Belén aparece bailando junto él durante una sobremesa al ritmo de la popular canción Stand by me interpretada por dos guitarras. Unas imágenes que muestran la gran sintonía que había entre ambos y la felicidad que se alojaba en ellos cuando estaban juntos.

Después de la pérdida del Papa Francisco y tras el apagón a nivel nacional e internacional, lunes tras lunes han ido retrasando el lanzamiento de la gran apuesta de TVE. Un directo con el que la televisión pública tratará de poner alegría y humor a la programación de las tardes. Para ello han apostado por: María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, apoyados por Belén Esteban, como presentadores a los que se les unirán diversos colaboradores asentados como Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés o Lydia Lozano y rostros más frescos como Marta Riesco, Javier de Hoyos o Nuria Marín. Un living show que estará inspirado en los grandes magacines tradicionales, pero que tendrá una puesta en escena y una realización totalmente diferentes.

Homenaje de Belén Esteban a El capitán. (Foto Instagram)

Tercer intento de estreno

Si todo continúa según lo previsto y no ocurre ningún contratiempo más, La familia de la tele hará su lanzamiento el próximo lunes día 5 de abril. Pese a que los colaboradores se han tomado todas estas situaciones sobrevenidas con gracia, lo cierto es que ha hecho mella en todos ellos y en los espectadores que no pueden esperar más para ver a los rostros televisivos en plena acción. Después de los dos intentos fallidos de estreno por causas mayores: el fallecimiento del Santo Padre y el apagón, los colaboradores han hecho gala de su humor con una nueva promoción. Belén Esteban, Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua parodian El mago de Oz y la serie Perdidos vistiendo como algunos de sus personajes y preguntándose: «¿Nos puede pasar algo más?» a lo que una bruja les contesta: «¿Habéis mirado la previsión del tiempo?», haciendo referencia al impresionante desfile que tienen previsto al aire libre y que puede verse cancelado por las inclemencias meteorológicas. Un supuesto al que los 4 integrantes contestan con un no desesperado.

Parodia de ‘La familia de la tele’. (Foto: RTVE)

Habrá que esperar para ver si, finalmente, este lunes 5 de abril, se celebra el estreno, según los planes, para el que está previsto una espectacular puesta en escena. Se espera que participen 15 carrozas temáticas con: actuaciones musicales, muestras de arte urbano, desfiles de moda y exhibiciones deportivas. Además, todo esto estará acompañado de miles de fans que irán desde un punto aún no marcado de Madrid hasta Prado del Rey, la sede de la cadena.