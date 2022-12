Rey del fútbol y de corazones: el legado amoroso de Pelé más allá de su romance con Xuxa

El 2022 no ha podido acabar de peor modo en el ámbito futbolístico. Ha sido durante esta misma tarde cuando se ha dado a conocer el triste fallecimiento de Pelé a los 82 años, habiéndose consagrado como una de las grandes leyendas del balompié en Brasil, además de uno de los jugadores más destacados en la historia de este deporte. Y es que, después de una durísima lucha contra el cáncer de colon, finalmente su situación se complicó durante este mismo mes de diciembre, razón por la que tuvo que ingresar en el Hospital Albert Einstein, donde ha permanecido acompañado de sus familiares hasta que ha tenido lugar su último suspiro.

A día de hoy, nadie duda de su impecable trayectoria profesional, habiendo jugado con tan solo 17 años su primer Mundial y habiéndose consolidado, para muchos, como el mejor jugador de todos los tiempos, compartiendo Olimpo con otras estrellas de la talla de Diego Maradona, Alfredo di Stéfano o Johan Cruyff. Pero lo cierto es que en más de dos décadas de vida, Pelé ha llamado la atención tanto en el ámbito deportivo como en el sentimental, habiendo hecho alarde en un sinfín de ocasiones de sus numerosos amoríos, los cuales fueron tantos que llegó a admitir que ni siquiera conocía el número de hijos que tenía realmente.

Cabe destacar que el brasileño estuvo casado hasta en tres ocasiones: con Rosemeri Cholbi, Assíria Lemos y Marcia Aoki. Esta última ha cobrado un papel fundamental en la vida de Pelé, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido con quien ha pasado sus últimos días de vida, habiéndose dado el “sí, quiero” durante el pasado 2016. Aún así, estas tres mujeres no han sido las únicas que han pasado por el corazón del ex futbolista, ya que ha tenido muchos affaires que no han pasado desapercibidos para los medios de comunicación, de los cuales hablaba sin reparo en su documental de Netflix: “Con total honestidad, he tenido unos cuantos affaires, algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de estos más tarde”, confesaba, con cierto tono cómico y total sinceridad. Algo que pudo demostrarse con el paso del tiempo, contando el deportista con ocho hijos, cuatro de su primer matrimonio y dos gemelos fruto del segundo. Además, mujeres como Anisia Machado o Lenita Kurtz no dudaron en pasar por los Juzgados para que éstos se encargaran de reconocer la paternidad de Pelé en sus respectivos hijos, dándoles las autoridades la razón a sus progenitoras en todo momento.

Pero, si hay un romance que destacó tanto para la prensa como para sus más allegados en la historia de Pelé, ha sido sin duda la que mantuvo con María das Gea as Meneghel, más conocida como Xuxa. Fue allá por el 1980 cuando ambos intercambiaron miradas por primera vez cuando ella tan solo era una modelo de 17 años. Pero eso pareció importar poco al protagonista en cuestión, que la invitó a salir, no sin antes preguntar a los padres de la entonces adolescente y pedirles permiso para ello. Lo cierto es que su historia de amor tan solo duró cinco años, pero sin embargo, caló considerablemente en el corazón de Xuxa, que considera que Pelé fue el primer amor de su vida pese a tener este casi 40 años en ese momento. Tanto es así, que fue ella quien destapó los motivos de la ruptura, señalando duramente las infidelidades de Pelé y añadiendo además que él estaba dispuesto a tener una relación abierta en todo momento, aunque ella no, por lo que puso punto final a un noviazgo que sigue siendo recordado en la actualidad.