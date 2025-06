El motivo que hay detrás de la escapada a Ibiza de Eva Fernández, estilista de la Reina Letizia

Eva Fernández empezó a trabajar con la Reina Letizia en 2015 y desde entonces forma parte de su equipo de confianza. Su Majestad es una de las mujeres mejores vestidas del mundo, sus estilismos crean tendencia y consiguen llevar a lo más alto a las marcas que despiertan su interés. Es lo conocido como «efecto Letizia» y parte de este éxito es responsabilidad de su estilista. Eva lleva una trayectoria bastante discreta, pero en LOOK hemos descubierto algo: ha realizado una escapada a Ibiza y conocemos el motivo.

Eva Fernández está atenta a las novedades que se abren paso en el mundo de la moda, por eso se ha desplazado hasta las Islas Baleares para presenciar el desfile de Ablib. Es una marca artesanal que lleva operando en la industria desde hace cinco décadas y sus creaciones han despertado el interés de muchas celebridades, de hecho el último encuentro que han organizado ha estado capitaneado por Nieves Álvarez.

Nieves Álvarez presentando un desfile en Ibiza. (Foto: Gtres)

Lo curioso es que la estilista de doña Letizia no estaba sola. Le ha acompañado Cristina Reyes, una de sus compañeras de profesión que es conocida por trabajar con Isabel Preysler. Hay que tener en cuenta que la ex mujer de Julio Iglesias ocupa un papel importante en la alta sociedad. Sus looks generan muchos comentarios y podemos decir que fue una de las primera influencers de nuestro país. Desde hace mucho tiempo, todo lo que toca lo convierte en oro. Siempre se rodea de buenos profesionales y Cristina ha logrado ganarse su apoyo.

Eva Fernández, detrás de la Reina

Eva Fernández, saludando a la Reina Letizia. (Foto: Gtrs)

La Reina Letizia es una persona muy influyente, tanto en España como en el mercado internacional. Sin ir más lejos, hace unos días ocupó las páginas de Bunte, una revista Alemana con mucha proyección. Dicho medio puso en valor el éxito que está teniendo en los últimos tiempos. Sus apariciones generan ruido en todo el país. Sus estilismos son mucho más que fachadas. Ella busca transmitir un mensaje con cada look y consigue hacerlo con gran eficacia.

Eva conoció a doña Letizia de forma casual y enseguida formaron equipo. La estilista ha sabido captar la esencia de Su Majestad e incluso ha llegado a aconsejar a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Su trabajo es fruto de mucho esfuerzo y dedicación. En sus creaciones no hay nada que sea fruto de la casualidad, se basa en análisis de tendencias que logran asentar el buen gusto de la Reina.

El último éxito de doña Letizia

El vestido de la Reina Letizia en las Fuerzas Armadas. (Foto: Gtres)

Este fin de semana se ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas y los Reyes han viajado hasta Tenerife para presidir el desfile. Tal y como hemos informado en LOOK, doña Letizia se convirtió en la gran protagonista gracias a su impresionante vestido blanco. Era una pieza firmada por Carolina Herrera cuya característica principal era un bordado en tono azul, el mismo color que escogió para su bolso de mano.

La mujer de Felipe VI no es ostentosa y usa marcas de todo tipo. Es habitual verla con ropa asequible, de Zara, Mango u otras opciones que están al alcance del pueblo. Esa es la razón por la que puede estrenar tanta ropa sin gastar cantidades elevadas. De hecho, es la Reina que menos invierte en su vestidor, a pesar de tener auténticas joyas. Sabe elegir y es ahí donde entra en juego su estilista.