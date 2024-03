El momento ‘tierra trágame’ de Pau Gasol durante el partido de Nadal y Alcaraz

El partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz del pasado domingo en Las Vegas congregó a multitud de rostros conocidos del mundo. Se trataba de una exhibición organizada por Netflix que, desde su inicio, ha sido todo un éxito, al mismo tiempo que suponía el regreso a las pistas de Nadal tras su lesión en los cuartos de final de Brisbane. El duelo entre estas dos populares e importante figuras del tenis fue finalmente ganado por el murciano delante de más de 12.000 espectadores, entre las que destacaban nombres de renombre como Chalize Theron, Catherine Zeta-Jones o Blanca Suárez, entre muchos otros.

Como fanático del deporte, quien tampoco quiso perderse este encuentro fue Pau Gasol, quien protagonizó uno de los momentos más graciosos del partido que no tardó en dar la vuelta a la Red. La cuenta de Netflix España ha sido la encargada de difundir este momento ‘tierra trágame’ del jugador de baloncesto, donde su imponente altura (2,15 metros) se ha posicionado como la protagonista indiscutible del video.

El deportista se puso de pie y, sin ser consciente de que los asistentes de atrás no veían lo que sucedía en la pista, fue avisado por su mujer, Catherine MacDonnell, de que se volviera a sentar para no interrumpir la visión, algo que se tomó de la mejor de las maneras. Y es que lejos de molestarse, expresó unas muecas muy graciosas que no han tardado en viralizarse como una de las anécdotas más divertidas del partido, dejando al descubierto su faceta más carismática en medio del juego.

Su altura por encima de la media española

Pau Gasol es un ex jugador español de baloncesto que disputó 18 temporadas en la NBA, donde consiguió alzarse como campeón en dos de ellas. Sus 2,15 metros de altura y su buen desempeño de rol desde la posición de ala-pivot le convirtieron en todo un icono de la historia del baloncesto y, pese a que su estatura es algo que le caracteriza frente al resto, lo cierto es que siempre ha recibido apodos por ello. «La gente me decía mil motes por largirucho. Las bromitas sí que afectan psicológicamente», recordó en una entrevista concedida a El País en 2023. Cabe destacar que su altura le viene de genética, y es que su padre mide 1,94 metros y su madre, 1,89 metros. Por su parte, su hermano Marc, también jugador profesional de baloncesto, alcanza los 2,11 metros.

Pau Gasol en un partido de baloncesto de 2015/ Gtres

Sin embargo, a lo largo de toda su trayectoria, ha sabido dejar a un lado estas bromas para poder posicionarse en lo más alto en lo que más le gustaba: el baloncesto, el juego donde muchos lo consideran como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.