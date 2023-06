Nuevo movimiento en el papel cuché que apunta directamente a Carmen Cervera. El pasado miércoles, 14 de junio, Nieves Herrero presentó en una rueda de prensa La Baronesa, un libro que se ha forjado sin la conformidad de su protagonista, aunque la idea inicial no era así. La biografía comenzó a gestarse en 2019, cuando la baronesa llamó a la periodista y le pidió que escribiera un ejemplar sobre su vida. Un giro de guion inesperado provocó que la comunicadora continuara este camino sola.

Aunque Herrero se mostró emocionada al poder haber finalizado esta obra, sí que se sintió decepcionada a partes iguales y explicó que no sabe cuál es la verdadera razón por la que esta aventura literaria se torció: «Mi única condición fue narrar las cosas tal y como han sido, con luces y sombras. Lo que no podíamos era reinventar su vida. Durante tres años, me introduje en su casa y en su mundo. Mantuvimos largas conversaciones y compartimos secretos. En chándal y sin maquillaje. Sonriente e incapaz de derramar una lágrima a lo largo de su testimonio». «Ella quería una novela romántica. Quizás ahí estuvo el quid de la cuestión. Yo opté por una novela histórica que arranca con el secuestro de ella al barón, en París, después de sufrir un ictus. En ese momento montó un operativo para traerle a España a expensas de los hijos de su marido», añadió la periodista.



‘El donante’

En La Baronesa, Nieves Herrero sobrevuela el suspense en torno a la paternidad de las hijas de Carmen Cervera, las mellizas Carmen y Sabina. Protegidas a los ojos del mundo desde el preciso instante en el que llegron a este mundo mediante gestación subrogada, en 2007. «Se hizo con la máxima discreción. El donante viajó a California y, tan pronto validaron su muestra, aquel hecho pasó a convertirse en el gran secreto de familia. Ahora les tocaba esperar a que la clínica los avisara de que ya habían encontrado a la candidata que quisiera llevar a cabo la fecundación in vitro y el embarazo con un seguimiento exhaustivo», narra la periodista en el libro.



«Tita vio su sueño cumplido. El apellido Thyssen tendría continuidad. Sabía que Borja no tenía pareja ni tenía en mente una futura paternidad. Era la mejor de las salidas para que no se quedara solo si a ella le pasaba algo. Esa era su única obsesión: protegerle», relata.

Una relación ¿complicada?

Fue a los cinco meses de gestación cuando Tita Cervera conoció el sexo de las bebés, dos niñas. Cuando la baronesa dio la noticia a su hijo, una nube negra empañó el momento. Pese a que Borja por aquel entonces estaba soltero, ya había conocido a Blanca Cuesta, su actual mujer (se dieron el ‘sí, quiero el 10 de octubre de 2007) y madre de sus cinco hijos; Sacha, Eric, Enzo, Kala, e India. Según el ejemplar fue en ese momento cuando el primogénito de Carmen Cervera le dijo que había vuelto a ver a Blanca y que por favor le diera una nueva oportunidad, ya que habían vuelto. Según el relato del libro la relación entre suegra y nuera no era del todo buena. Una incógnita que se envuelve, sin duda, en el mayor de los misterios.