Eva González cumple 43 años, en uno de los momentos más agridulces de su vida. En este último año, la presentadora ha alcanzado grandes éxitos profesionales, y poco a poco va dejando atrás el inesperado vaivén que sufrió su vida sentimental el otoño de 2022. Fue entonces cuando la sevillana se convirtió en una de las protagonistas de la crónica social a raíz de su divorcio con Cayetano Rivera. Sin embargo, la comunicadora continúa triunfando y hoy está de celebración.

Eva González junto a los ‘coaches’ de ‘La Voz’ / GTRES

Modelo, actriz y presentadora, así se puede definir Eva González. Nació un 5 de noviembre en la capital andaluza, Sevilla. Desde muy joven, comenzó a mostrar su por vocación por el modelaje, ejerciendo de ello en la agencia ‘Doble Erre’. Tras varios años, recorriendo decenas de pasarelas, en 2002, la sevillana consiguió coronarse como Miss Sevilla y un año después como Miss España. Durante estos años, Eva estudiaba en la universidad Trabajo Social, pero decidió abandonarlo para centrarse en el mundo de la moda. Sin embargo, una nueva oportunidad profesional llegó a su vida: la televisión. Sus primeros pasos en la pequeña pantalla fueron como reportera del espacio UHF de Antena 3, donde casualmente conoció a Arturo Valls, con quien mantuvo una relación sentimental.

Durante este periodo de tiempo, también dio un salto al mundo de la interpretación, en series como 7 vidas y Los Serrano. A pesar de ello, en el año 2007, su carrera profesional sufrió un importante cambio, y tuvo la oportunidad de presentar uno de los concursos más famosos de la televisión andaluza, Se llama copla, además de colaborar en el programa de Buenafuente. Años más tarde, pasó a ser uno de los rostros más reconocidos de Mediaset y ha ido presentando programas como: El juego del Euromillón, El club de Flo o Supervivientes 2010. En 2013 pasó a presentar MasterChef, pero años más tarde lo abandonó todo para irse a presentar La Voz en Antena 3, el cual sigue dirigiendo actualmente con un gran éxito de audiencia.

La vida amorosa de Eva González

Desde que su vida adquirió un gran interés público, Eva González ha intentado mantenerse alejada del foco mediático, pero no lo ha conseguido del todo. La presentadora cuando aún no era reconocida y ejercía como modelo, mantuvo una relación de más de dos años, con un sevillano, Antonio Roldán. Sin embargo, cuando Eva saltó a la fama, se separaron a los pocos meses. Durante su primera etapa en televisión, Arturo Valls fue el encargado de volver a recomponer el corazón de la sevillana. La pareja se conoció entre las cámaras y comenzó una relación en 2004, pero la historia de amor no duró mucho y rompieron a principios de 2005.

Eva González e Iker Casillas durante su relación / GTRES

Por otro lado, antes de que Sara Carbonero conociese a Iker Casillas, Eva González mantuvo una relación con el deportista entre 2005 y 2008. Unos años en los que la pareja se conoció y terminó dándose cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. En 2006, la comunicadora y el futbolista decidieron incluso darse un tiempo durante un mes.

El gran amor de su vida: Cayetano Rivera

Eva González junto a Cayetano en uno de sus momentos más dulces / GTRES

A pesar de ello, el amor volvió a tocar la puerta de la presentadora. Eva González conoció a Cayetano Rivera, en un evento de una revista de moda, aunque no fue hasta pasado un tiempo, cuando surgió el amor entre la presentadora y el torero. Las primeras imágenes de la pareja son de 2009, mientras disfrutaban de una escapada romántica en Roma. Una relación que parecía estar en sus mejor momento, pero en 2013 sorprendieron con su ruptura. Una decisión que no fue definitiva, ya que nueve meses más tarde, la andaluza y el madrileño se reconciliaron y anunciaron sus planes de boda. El enlace tuvo lugar en Sevilla el 6 de noviembre de 2015 y tres años después, nació Cayetano, el único hijo de la pareja. Tras trece años de relación y siete de matrimonio, a finales del año pasado, Eva y Cayetano decidieron seguir sus vidas por separado y se divorciaron. A día de hoy, la conductora de La Voz continúa rehaciendo su vida y no se conoce si ha vuelto a ocupar su corazón.