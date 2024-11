Mishel Gerzig, la mujer de Courtois, abrirá una clínica de medicina estética en Madrid

Mishel Gerzig, la espectacular mujer del portero del Real Madrid, Courtois, va a añadir a su faceta profesional, otra nueva y arriesgada: la de empresaria. Según ha podido saber OKDIARIO, la guapísima esposa del futbolista tiene previsto abrir las puertas de su nuevo proyecto laboral a finales de noviembre en la calle Alcántara de Madrid. Se trata de una clínica de medicina estética que estará especializada sobre todo en tratamientos antiacné. La modelo, que es israelí, se ha traído de su país toda la aparatología y los productos que se usarán, que es pionero, como en tantas otras cosas, en tecnología para todo este tipo de tratamientos especialmente relacionados con temas faciales.

Mishel Gerzig nació el 5 de junio de 1997 en Tel Aviv, la capital de Israel, hija de inmigrantes rusos de religión judía. Israel tiene una política que potencia muchísimo y es la conocida como Aliá, es decir, la acogida a judíos que residen en el extranjero, otorgándoles todo tipo de facilidades y beneficios a quienes quieren comenzar su vida en la que es la patria del judaísmo. Los padres de Mishel llevan toda la vida juntos, algo de lo que ella se siente de lo más orgullosa junto a su única hermana. Siempre vivió en Tel Aviv, aunque por su trabajo de modelo haya viajado y pasado temporadas en otros países. Habla perfectamente siete idiomas, entre ellos, el español, que aprendió al venir a vivirse a España hace tres años.

Una gran patriota que presume de ejército

Como todas las jóvenes de su país ha tenido que hacer el servicio militar que en Israel es obligatorio. Tres años para ellos y dos para ellas. Mishel eligió la Marina y lo hizo en un precioso pueblo al norte del país llamado Eilat. En mayo de 2017 publicó en su Instagram una foto vestida con su preceptivo uniforme y en la que escribió en hebreo, su lengua nativa: «Celebraciones por el 69 aniversario de independencia de nuestro hermoso país. Estoy orgullosa de usar uniforme y de ser parte de las FDI», acrónimo por sus siglas en inglés de las Fuerzas de Defensa Israelíes.

En Israel se considera todo un honor hacer el servicio militar ya que el país, acostumbrado a los múltiples hostigamientos con los países limítrofes, tiene un ejército totalmente profesionalizado, de ahí que sea obligatorio. Famosa es la negativa de la modelo Bar Refaeli, que no lo hizo y para ello se casó con 18 años con un familiar divorciándose poco después. Estar casada es una de las excepciones para no hacerlo, junto a ser de religión árabe o judío que estudie a tiempo completo en una escuela talmúdica (yeshivá), es decir, un judío ultraortodoxo o las mujeres religiosas. Es importante puntualizar que el término «religiosa» en Israel no significa que sea creyente, que también, sino que es ultraortodoxa y por tal motivo tiene un estilo de vida totalmente distinto al de cualquier joven occidental como la mayoría de las israelíes cuyo país disfruta de todos los avances y libertades de un sociedad occidental y democrática.

Su amor por la Marina la ha llevado a publicar varias veces en su cuenta de Instagram fotos con textos como este: «Gané, tuve el privilegio de estar entre las pocas chicas elegidas para participar en este loco curso: capitana de remolcador militar y civil. No hay palabras para describir lo pasamos en estos tres meses, el nivel de dificultad e intensidad. Los altos requisitos para el nivel más profesional disponible. Tuve una gran oportunidad y responsabilidad. Los sueños están hechos para cumplirse. Y hoy cumplí oficialmente el mío. Comandantes de buques…Nuevos patrones en la Marina».

A través de la cuenta de Instagram podemos ver perfectamente cómo la mujer del guardameta, antes de conocerlo y venir a vivir a España, tenía una vida llena de viajes y totalmente volcada en la moda donde era y es una modelo llena de éxito.

Cómo conoció a Thibaut Courtois

Fue Instagram y de una manera totalmente cinematográfica. Tal y como lo han contando ellos mismos, el futbolista no la seguía pero le saltó una foto de ella con un perrito y no se resistió a comentar: «Cuties» (¡qué monos!). Ella le contestó dándole las gracias y empezaron a hablar por mensajes privados hasta que se intercambiaron sus móviles y comenzaron las videollamadas. Durante seis meses las charlas fueron constantes y empezaron a enamorarse hasta que decidieron conocerse en persona, lo que sucedió en 2021 en el aeropuerto de Adolfo Suárez, cuando él la fue a recoger.

Ya no se volvió a ir de España. El amor fue tan inmediato que comenzaron a vivir juntos. La pedida de mano fue en una de las localidades más bonitas y románticas del mundo, Positano, en la costa Amalfitana, Italia. Fue en junio de 2022, después de que el Real Madrid ganase la Champions.

Una boda por el rito católico y judío

Se casaron en julio de 2023 en Cannes, en el Château de la Croix des Gardes que, curiosamente, fue el mismo castillo donde hace casi 70 años Alfred Hitchcock rodó una de sus películas más conocidas, Atrapa un ladrón. La boda fue por el rito judío aunque con una bendición católica ya que él, que belga pertenece a esa religión.

Antes de la ceremonia oficial los novios recibieron a sus invitados más íntimos y él rompió el vaso contra el suelo, una tradición del pueblo judío que simboliza la destrucción del Templo de Jerusalén y que recuerda a los novios que, a pesar de estar viviendo momentos felices, en el matrimonio también hay momentos difíciles que deben superar juntos.

La novia lució un traje de la diseñadora israelí May Mashiah y joyas de Suárez en la ceremonia. Para la posterior fiesta se cambió de vestido hasta en dos ocasiones.

Padres de una niña

El 30 de marzo de 2024 dieron la bienvenida a la primera hija en común a la que le pusieron el nombre de Ellie. Para el portero del Real Madrid, sin embargo, se trataba de su tercer hijo ya que tiene otros dos con su primera mujer, la española Marta Domínguez con la que mantiene una excelente relación.

La radiante esposa de Courtois ha conquistado no sólo a su marido sino también al público en general por ser una mujer muy simpática, además de haber demostrado que ha sido capaz de poner «a raya» al belga ya que cuando lo conoció tenía varias polémicas a sus espaldas por sus constantes amoríos con mujeres de programas de televisión como Supervivientes y Mujeres, hombre y viceversa. Mishel ha demostrado con su inteligente, no sólo su belleza, que ha sido capaz de darle una estabilidad a su marido a pesar de lo joven que es.