Miranda Rijnsburger aterriza en España y activa el modo verano: Marbella y Galicia en el GPS

Tras un largo viaje de más de once horas desde Miami, Miranda Rijnsburger ha vuelto a pisar suelo español para pasar el verano junto a su familia. La ex modelo holandesa ha aterrizado en el aeropuerto de Málaga con un look relajado pero elegante, acompañada por sus perros y sus hijos mayores, Miguel y Guillermo, quienes ya han alcanzado la mayoría de edad. Este regreso no es uno más: después de décadas de dividir su vida entre Estados Unidos y España, Miranda afronta una nueva etapa que combina su tradicional refugio en Marbella con una adquisición inédita, una finca campestre en Galicia, que promete ser el nuevo rincón de paz para la familia Iglesias-Rijnsburger.

La llegada de Miranda a España marca el inicio de un verano especial, que mezcla el lujo mediterráneo con la tranquilidad rural gallega. Su mansión en Marbella, Cuatro Lunas, sigue siendo el punto de encuentro de la familia durante los meses más cálidos, un lugar donde la ex modelo disfruta del clima y la vibrante vida social de la Costa del Sol. Pero este año, a la lista de residencias habituales se suma una finca en Villarino, una pequeña aldea dentro del municipio de Piñor, en la provincia de Ourense. Esta propiedad refleja un cambio de ritmo: un espacio más discreto y natural, con una atmósfera bucólica que contrasta con el glamur habitual.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en Miami. (Foto: Gtres)

La finca gallega, situada en un entorno rural y fresco y que pertenecía al ex alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, y a su esposa, Ada Arroyo, representa la apuesta de Miranda y Julio Iglesias por un estilo de vida más pausado y conectado con la naturaleza. Según han contado fuentes cercanas, la casa supera los 1.500 metros cuadrados y cuenta con amplios jardines y zonas verdes, ideales para escapar del ruido de la ciudad y disfrutar de la privacidad que tanto valoran. «Está a sólo diez kilómetros de donde me crie de niño y visitaba a mis tíos, con cinco o seis años», ha expresado Julio Iglesias en una entrevista reciente a la revista ¡Hola!. Este lugar se suma a las otras dos residencias del cantante y su esposa: el chalet en Miami y la mansión en Marbella, configurando una red de hogares que permiten alternar entre el bullicio de la vida pública y la calma familiar.

Además de los vínculos personales, esta nueva etapa en España coincide con un momento de cambios para Miranda y Julio Iglesias. En los últimos años, ambos han optado por diversificar sus residencias, buscando espacios que ofrezcan confort, privacidad y, sobre todo, un respiro para su vida familiar. Ha sido este mismo jueves, cabe destacar, después de varias semanas de informaciones, cuando el propio Julio Iglesias ha confirmado la compra de una casa en Galicia. Julio Iglesias ha explicado que la compra de su nueva finca en Galicia ha sido una oportunidad que ha decidido aprovechar porque se siente profundamente «gallego», aunque nació en Madrid. El cantante es descendiente de gallegos por parte de su padre, Julio Iglesias Puga, quien nació en Ourense.

Plano de la casa de Julio Iglesias en Marbella. (Foto: Gtres)

La unión familiar, el verdadero refugio

Pero este verano no sólo marca un cambio geográfico para Miranda y Julio Iglesias, sino también una reafirmación de lo que más valoran: la vida en familia. Sus hijos Miguel y Guillermo acompañan esta nueva etapa con la misma naturalidad con la que han crecido entre continentes. Miguel, el mayor, afincado en Miami y dedicado al mundo de las finanzas, ha viajado con su pareja, la diseñadora y modelo Julie Steen, ya perfectamente integrada en la familia. Guillermo, el benjamín, que acaba de cumplir la mayoría de edad, comparte con su madre el amor por los animales y la música, y no ha querido perderse este regreso estival a España. A pesar de su perfil público, Miranda ha procurado siempre mantener la discreción sobre la vida de sus hijos, tratando de preservar esa esfera íntima que tanto cuesta conservar cuando se vive bajo los focos.