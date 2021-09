Miguel Poveda no ha querido perderse la presentación de la nueva temporada de “RTVE, la que quieres”, cadena estatal en la que el afamado cantante está a punto de estrenar un programa de televisión inspirado en el flamenco. Una muy buena oportunidad para que charlase con la prensa sobre algunos de los asuntos de actualidad que más candentes están.

Durante este evento, el artista se mostró contento del romance entre Sara Carbonero y Kiki Morente, en caso de ser cierto, al considerar que siempre hay que celebrar el amor y, confesando la felicidad que le produce la inminente boda de su amiga Anabel Pantoja, con quien tiene una quedada pendiente, se atrevió a enviar un mensaje reconciliador a Isabel Pantoja para que esta reflexione sobre su distanciamiento de Kiko Rivera. Miguel señala que “cuando hay amor y parentesco, hay que buscar siempre la solución” y expresa sus mejores deseos a una familia actualmente destruida, pero aparentemente capaz de luchar por un posible acercamiento.

Miguel Poveda conoce bien a la familia Morente, pero no quiere decir una palabra que le pueda condenar ante ellos y tira por la calle de en medio: «¿Romance? Yo lo vivo con tranquilidad. Si eso es real, que no tengo ni idea, hay que celebrarlo porque el amor siempre hay que celebrarlo y celebro cualquier cosa que le pase a la gente que quiero y si eso ocurre, está pasando y están felices, pues bien», cuenta. Sobre una supuesta ruptura entre ellos, el artista prioriza otros asuntos: «El lío gordo está en Estepona que hay un incendio, el lío gordo está en Afganistán, pero lo demás no tiene tanta importancia».

La opinión de Miguel Poveda sobre el ‘Caso Pantoja’

El cantante conoce bien a Isabel Pantoja y por eso no duda en mandarle un mensajito para que reflexione sobre la actual situación con su hijo: Yo siempre quiero que predomine el amor y que la gente se reconcilie. Yo creo que los problemas están ahí, pero creo que la gente debe amarse, reencontrarse y relativizar todas las cosas». Además, se muestra esperanzado de que madre e hijo puedan reconciliarse: «Yo creo que sí y más cuando hay amor y parentesco, hay que buscar siempre la solución. Yo les deseo lo mejor siempre a todos».

Por último, tocó el turno de hablar de una muy buena amiga suya: Anabel Pantoja. La colaboradora de televisión está inmersa en todos los preparativos para su boda, que se celebrará a comienzos de octubre. ¿Ha podido hablar con ella? «Sí, yo con ella hablo a veces y sí le he felicitado». Al mismo tiempo, Miguel Poveda desvela si acudirá al enlace que se celebrará en la playa de La Graciosa: «No, hemos hablado, pero no, yo además no puedo tampoco, aunque quisiera, pero tenemos pendiente vernos, darnos un abrazo y celebrar su felicidad, claro que sí».