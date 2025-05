José María Michavila ha sido uno de los rostros conocidos que se han acercado hasta la Real Maestranza de Sevilla para la despedida de Cayetano Rivera. El hermano de Francisco Rivera ha dicho adiós a los ruedos para siempre y ha elegido como escenario para este broche final el coso sevillano, coincidiendo con el cierre de la Feria de Abril. Una despedida que ha estado marcada por la emoción y a la que no han faltado numerosas personalidades del panorama nacional. Entre ellas, Kiko Rivera o Cayetana Rivera, que estuvo acompañada de su novio, Manuel Vega.

José María Michavila ha atendido amablemente a los periodistas que se encontraban en las inmediaciones de la plaza y se ha pronunciado sobre la cruzada del Gobierno contra la tauromaquia. «Despedimos a Cayetano, que ha sido un gran maestro», ha dicho el ex político y ex pareja de Genoveva Casanova.

Cayetano Rivera en su despedida en Sevilla. (Foto: Gtres)

José María Michavila ha aprovechado su presencia en la Maestranza para mandar un mensaje al Ejecutivo: «Afortunadamente hoy, a pesar del Gobierno, hay muchos grandes maestros que están promocionando la feria, que es realmente la feria de los españoles», ha sentenciado el ex político. «Hoy es un día en el que despedimos a un maestro, pero también un día en el que el toreo en España tiene mucho futuro», ha declarado Michavila que ha comentado que hay muchos jóvenes valores en el mundo del toreo. «La fiesta nacional sigue creciendo entre la gente joven», ha recalcado. El ex de Genoveva Casanova no ha dudado en comentar que ha habido muy buen ambiente durante toda la feria, con una ganadería estupenda y buenos maestros.

José María Michavila en la Maestranza de Sevilla. (Foto: Gtres)

La cruzada del Gobierno contra los toros

En los últimos tiempos, el Gobierno ha tomado una serie de medidas que son una clara ofensiva contra el mundo de la tauromaquia. Una de las más polémicas ha sido la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, que se confirmó en el BOE el pasado mes de septiembre.

El Ministerio de Cultura, a cuyo frente se encuentra Ernest Urtasun, decidió la eliminación de este reconocimiento argumentando que la mayoría de los españoles no estaban conformes con él, debido a una evolución de la percepción social sobre el bienestar animal y el rechazo al maltrato. Este galardón llevaba vigente desde el año 2011.

Esto provocó una fuerte reacción por parte de varias administraciones autonómicas, entre ellas, la de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido la tauromaquia y ha calificado las acciones del equipo de Pedro Sánchez como un ataque contra la libertad y la cultura española. Desde Madrid se han destinado fondos públicos para apoyar al mundo del toro, como subvenciones a la Fundación Toro de Lidia y otras iniciativas. También en Castilla-La Mancha se mostraron contrarios a la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, y anunciaron nuevos reconocimientos en este ámbito, independientes de la administración central.