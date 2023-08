Mercedes Milá, rescatada en alta mar tras vivir un inesperado accidente

Son muchos los famosos que, sin tapujos, comparten con sus seguidores sus vacaciones de verano, mostrando los lugares que han escogido para sus esperados días de descanso antes de la llegada de la rutina. Su día a día en la época estival es de lo más comentado en las calurosas jornadas, pero lo cierto es que no todo es tan idílico como parece y es que muchos de ellos también han publicado algunas de las inesperadas situaciones a las que se han tenido que enfrentar. Es el caso de Mercedes Milá, quien ha narrado hace tan solo unas horas un angustioso accidente que «podría haber terminado en un desastre», según sus propias palabras.

A golpe de imágenes para ilustrar cada momento, la periodista ha narrado en su cuenta oficial de Instagram el incidente que vivió mientras salía a navegar con su sobrina Ana y su perro Scott por las playas de Menorca. «La historia de un rescate que podría haber acabado en desastre y por suerte solo ha sido una aventura más», comenzaba a escribir. Tal y como cuenta en uno de los videos que ha publicado, la embarcación se quedó sin gasolina cerca del puerto de Mahón. «Estamos en mitad de un pequeño naufragio. Nos hemos quedado sin gasolina. No me había pasado jamás en la vida, pero hoy me ha pasado», explicaba, añadiendo que la insuficiencia del combustible por falta de suministro había sido la principal causa del incidente.

«Ha venido a buscarnos un amigo. A rescatarnos» continuaba narrando mientras enfocaba la situación. Pese a que Mercedes reconocía que tanto ella como su sobrina tenían «parte de responsabilidad» por haber salido a navegar con insuficiente combustible, lo cierto es que a su vez demandaba que la gasolinera de Mahón se hubiera quedado sin gasolina un domingo de agosto. Además, por otro lado, siendo fiel a su carácter justiciero, contaba a sus followers que hasta que no llegó su amigo a buscarlas ninguna de las embarcaciones les prestó su ayuda, señalando que bajo su parecer era una absoluta «falta de solidaridad»: «En el mar hay que ayudar a la primera», sostenía.

Aunque Mercedes ha manifestado que supo mantener la calma (pese a los nervios que vivió tras aumentar la posibilidad de que el barco se chocara contra las rocas de las inmediaciones del Puerto), ha confesado que fue Ana, su sobrina, la que en todo momento supo tomar las riendas de la situación, manteniendo la tranquilidad necesaria. Es por eso que, tras salir sanas y salvas y haber sido rescatadas en plena bocana, la comunicadora y la joven decidían compartir uno de los mejores helados de la zona, quedando en un simple susto lo vivido en la inesperada tarde del pasado domingo.

Scott, su inseparable compañero

Como se señala líneas más arriba, además de su sobrina Ana, durante el incidente, Mercedes Milá también se encontraba junto a Scott, su fiel compañero de aventuras. Desde el primer día de vacaciones en las islas Pitiusas, su schnauzer le ha acompañado en momentos muy emocionantes, como el paseo en bicicleta que compartió hace unos días: «Tenía mucha ilusión de llevar a Scott en el cesto de mi bici. Hoy me he atrevido y ha sido perfecto. No se ha movido nada y al final del recorrido sacaba la cabecita para ver donde íbamos», escribía.