Fue el pasado lunes cuando Pablo Motos (57) sorprendía a su más de un millón de seguidores en Instagram con una imagen desde el hospital en la que anunciaba que había sido intervenido de urgencia. Según su relato horas más tarde en El Hormiguero, el veterano presentador había sufrido una rotura de tríceps, el músculo de la parte posterior del brazo, consecuencia de un mal gesto o por un golpe mientras practicaba boxeo. «Os tengo que contar algo personal, el pasado viernes practicando boxeo me rompí el 90% del tríceps. Es una avería muy seria, se me quedó solo un hilito sujetando el músculo. Me tuvieron que operar de urgencia, y la verdad es que todavía sigo afectado porque todo pasó muy de prisa a partir de ese momento», comenzó explicando.

«Una vez más, me ha salvado la vida el médico Ángel Villamor. Es el mejor cirujano de España. Es una persona única, con una bondad, una generosidad y una entrega (…) Si no hubiera sido por él hubiera perdido toda la fuerza en el brazo para siempre y parte de la movilidad. Le mando todo mi agradecimiento. Me ha librado de una gorda, esta vez ha sido gorda», concluyó.

Si bien Motos no quiso ahondar en más detalles acerca de lo sucedido, el diario El Mundo pudo constatar que el accidente se produjo mientras el presentador practicaba, efectivamente, boxeo, aunque ni más ni menos que en compañía del cantante Omar Montes (34), quien fuera campeón de España de peso Welter, una categoría competitiva del boxeo y otros deportes de combate que agrupa a competidores de peso intermedio. Así, habría sido un golpe del natural de Pan Bendito en la zona expresa del brazo de Pablo, el verdadero causante de su traslado inmediato al hospital.

Un hecho que cobraría más sentido aún si cabe después de que el cantante de Patio de la Cárcel y Alocao, haya comentado primero la instantánea antes citada del valenciano -«Que te mejores, tigre», ha escrito-; y después dedicándole un mensaje en Twitter: «Deseando ver la nueva de Marvel».

Sea como fuere, lo cierto es que esta no es la primera vez que Pablo Motos debe pasar por quirófano con motivo de una lesión en el brazo. Ya en 2015, Pablo tuvo que ser operado del bíceps derecho después de sufrir un accidente al terminar una práctica de submarinismo. Aquella vez le intervino el doctor Villamor, el mismo que lo ha atendido en esta ocasión y que es también cirujano de confianza del Rey emérito (85) o de Cayetano Rivera (46).

Asimismo, en el año 2020, en plena pandemia del coronavirus, Pablo fue operado del hombro por una rotura del supraespinoso. «Todo ha salido fenomenal. Me han operado del supraespinoso. Si queréis os explico un poco, que está muy bien (…) Te liman el hueso de arriba, el acromio, te meten dos clavos en el hueso de abajo y cogen el tendón que se ha soltado, lo meten en el sitio, los dos clavos llevan tres hilitos y te lo cosen todo», explicó entonces sobre la intervención.