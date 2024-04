Mayra Gómez Kemp se aparta de la vida pública tras derrotar al cáncer

Mayra Gómez Kemp acaba de conceder la que dice que será su «última entrevista». Después de derrotar al cáncer ha decidido apartarse de los medios de comunicación y empezar una nueva etapa. Hay que recordar que lleva mucho tiempo luchando, concretamente desde 2009, cuando le detectaron una anomalía en la lengua. Más adelante, en 2012, se enfrentó a un cáncer de cuello y garganta. Según ha contado ella misma, su equipo médico le acaba de confirmar que ya está 100% recuperada, por eso cree que debe escribir un punto y final a su extensa trayectoria.

La comunicadora de 76 años puede presumir de ser una de las profesionales más mediáticas de su generación. Según ha desvelado, hubo una época en la que no podía salir a la calle porque todo el mundo la reconocía y quería hacerse fotos con ella. Su experiencia al frente del programa Un, dos, tres ha creado escuela, pero considera que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino.

Durante una entrevista radiofónica, Mayka ha hecho un repaso de su carrera, tanto a nivel personal como laboral. Ha puesto en valor a sus padres, los actores Ramiro Gómez Kemp y Velia Martínez, y ha dejado claro que siempre amará su profesión. Siente tanto respeto hacia la industria del espectáculo que ha comunicado su adiós delante de una periodista de su confianza: Mara Torres.

La presentadora Mayra Gómez Kemp, en Madrid. (Foto: Gtres)

«Quiero retirarme de la vida pública. Ahora que estoy curada, probablemente, esta sea la última entrevista que dé en mi vida. Te la doy a ti por ser quien eres», ha declarado en El Faro de La Ser.

Mayra Gómez Kemp se acuerda de su marido Alberto

Mayra ha tenido unas palabras para Alberto Berco, el actor argentino con el que se dio el ‘sí, quiero’ en 1973. Falleció hace casi tres años, cuando la presentadora todavía no había recibido el alta oncológica, por eso cree que ahora estaría «muy orgulloso». Los médicos le han asegurado que ya está recuperada y ella ha aprovechado esta buena noticia para aprender una lección: fumar es más peligroso de lo que parece.

Mayra Gómez Kemp, con su marido Alberto Berco. (Foto: Gtres)

Tal y como ha recordado, en 2012 acudió al dentista por un asunto sin importancia y le recomendaron que acudiese al hospital para que le realizaran una biopsia de una llaga que le habían encontrado. Hizo caso a este consejo y desgraciadamente el diagnóstico fue delicado: padecía un cáncer que le afectaba al cuello y a la garganta.

«Todo fue por fumar. A pesar de las secuelas, no quise esconderme, sentía que podía ayudar a otros diciendo que esto existe y que se puede luchar», defendió en su momento. Ahora está feliz porque ha logrado superar este bache. «La mejor noticia que me podían dar. Me llamó mi oncóloga para decirme que me daba el alta». No ha podido evitar acordarse de su marido, quien vivió todo esto muy de cerca.

La presentadora dice adiós a los medios de comunicación

Mayra Gómez Kemp considera que está en momento perfecto para retirarse y así lo ha anunciado en La Ser. «Como Napoleón, he decidido retirarme a mis cuarteles de invierno. Quiero que la gente se acuerde de la Mayra que vio, la que tenía una dicción casi perfecta, la que se veía joven y guapa».

Mayra Gómez Kemp, en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

Una de las cosas más importantes que ha hecho Mayra durante todo este tiempo es animar a los enfermos de cáncer lanzando un mensaje optimista. Por ejemplo, ella ha tenido que hacer grande sacrificios, pero después de mucho luchar se ha encontrado con una gran recompensa.

«Me gustaría que mi experiencia se la llevara alguien, poder dar, si no clases, enseñarle a alguien todo lo que yo he aprendido. Pero como eso no es posible, me conformo, ha comentado durante su charla con Mara Torres.