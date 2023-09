Mariló Montero: del veto a los retoques a las bondades del láser vaginal

Por todos es conocido que hubo una época donde cualquier declaración que realizaba Mariló Montero se convertía, inmediatamente, en objeto de titular. Su faceta como presentadora le hizo posicionarse constantemente en la primera línea de la noticia y su larga carrera delante de las cámaras le ha convertido en uno de los rostros más populares de nuestro país. Cabe destacar que, más allá de su profesión, Mariló siempre ha llamado la atención por su aspecto físico y es que, su piel estirada y radiante, con el paso de los años, siempre ha sido uno de los aspectos más comentados. Un motivo por el que sigue siendo habitual ver su rostro como imagen de diferentes proyectos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariló Montero (@marilo_montero)

Precisamente su buen aspecto físico a sus 58 años ha vuelto a ser el protagonista de una de sus últimas apariciones en público, la cual ha estado ligada a su colaboración como madrina de un tratamiento innovador llamado Monalisa Touch. Durante el evento de presentación, Mariló ha hablado sin tapujos sobre el rejuvenecimiento vaginal, el objetivo principal que mantiene este nuevo tratamiento, el cual recomienda encarecidamente a todas las mujeres. «Nuestra vagina es nuestra piel y la tenemos que cuidar», explica, añadiendo que aunque los genitales no sean una parte del cuerpo que se vea a simple vista, su cuidado es de vital importancia.

Ella misma ha confesado haberse sometido a dicho tratamiento y, de acuerdo a sus propias palabras, los resultados en su cuerpo no han podido ser mejores: «Tengo la menopausia desde hace varios años y no me he enterado de nada. No me ha dado sofocos ni he tenido ningún síntoma. Soy muy afortunada en ese aspecto», sostiene, señalando que todo ha sido gracias a los resultados de Monalisa Touch y que lo recomienda a todas las mujeres. Es un método indoloro realizado a través de un rayo láser que tan solo dura dos minutos por sesión: «Tardas más en quitarte y ponerte la ropa que en el tratamiento en sí. No requiere ningún tipo de ingreso», decalaraba.

Mariló Montero en un evento en Madrid/ Gtres September 2023.

Aprovechando su intervención, Mariló ha reconocido que es una mujer que se cuida y que intenta mantener una dieta equilibrada a la par que realiza ejercicio prácticamente a diario. «Voy variando la disciplina pero cero impacto. La alimentación la mantengo sana, pero cuando voy a la calle disfruto mucho de lo que se me proponga, aunque tenga una vida disciplinada», manifestaba. Echando la vista atrás, la presentadora llegó a someterse a algún que otro retoque estético en su rostro, del cual rehúsa a día de hoy, reconociendo que ya «no le gusta pincharse» puesto que, las veces que lo ha hecho, no le ha sentado bien. «Lo que me gusta son mis masajes, mis máquinas y mis cosas y ya está», concluía.