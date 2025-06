Las malas decisiones de Carlos Latre: repasamos los éxitos que ha dejado para recoger fracasos

Carlos Latre ha cosechado numerosos éxitos en la pequeña pantalla. El conocido humorista español es, sin duda, uno de los más queridos por los telespectadores por su naturalidad y por su don de hacer imitaciones sobre los famosos. Sin embargo, y a pesar del nombre que se ha hecho en el medio, lo cierto es que no todo ha sido un camino de rosas, si no también de espinas -como dice Melody en Esa diva, la canción con la que se presentó a Eurovisión 2025-. Y es que, como le ocurre a muchos presentadores y productores, no siempre atina con sus propuestas la televisión.

Los éxitos y fracasos de Carlos Latre en televisión

Desde que tiene uso de razón, Latre siempre tuvo claro que lo suyo era la comunicación y los medios. Su inicio laboral empezó por todo lo alto siendo locutor de una de las antenas más conocidas del mundo: la SER. Además, dentro del grupo Prisa también presentó en Los 40 Principales y en Cadena Dial.

Carlos Latre en los Premios Forqué. (Foto: Gtres)

Tras ello, en 1999, el de Castellón de la Plana dio el salto a la televisión en TV· con Xou com sou. Sin embargo, el despegue de su fama llegó con el late night Crónicas Marcianas, en Telecinco. En este espacio tuvo una sección propia con la que se popularizó aún más por imitar a rostros conocidos de la talla del Rey Juan Carlos I o Torrente. Un don que sigue explotando a día de hoy en los diferentes programas televisivos. Dentro de la pequeña pantalla, otro de sus mayores triunfos fue cuando fichó por Tu cara me suena, donde durante diez años -antes de su regreso a Mediaset- estuvo como jurado y haciendo imitaciones.

A pesar de haber conseguido un puesto fijo en el talent de imitación de Antena 3, Latre decidió cambiar de rumbo y apostar por Babylion, un programa cuyo objetivo era competir contra el espacio de Pablo Motos y David Brocano, sin éxito alguno. Solo estuvo unos días en emisión y, ahora, parece retractarse en su decisión.

Carlos Latre junto a su compañero y amigo Àngel Llàcer, con el que coincidió en ‘Tu cara me suena’, (FOTO: GTRES)

El pasado 30 de mayo, Carlos Latre acudió a Collapse, un programa de TV3 presentado por Ricardo Ustrell. Sin embargo, fue Àngel Llàcer -su ex compañero en TCMS-, el que llevó las riendas del programa para reencontrarse con su amigo. Sin miramiento alguno, Llàcer no dudó en preguntarle si se arrpentía de haber dejado su anterior programa por irse a Mediaset. «Lo dejé porque creí en Babylon. Porque soy un culo inquieto y no soy conformista. Tu cara me suena es probablemente el mejor programa de mi vida y donde he sido más feliz. Pensé que iba a llegar y partir la pana, pero no fue así. Añoro mucho Tu cara me suena. Volvería cada día». Unas palabras con las que deja en el aire volver a estar entre el elenco de TCMS.