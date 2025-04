Luna, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos quiere ser famosa a pesar de los esfuerzos de su padre de mantenerla alejada de los medios. La joven, que en un principio dejó claro que no seguiría los pasos de sus padres y por ende estar al margen del foco público, parece haber cambiado de opinión y sus vídeos en redes sociales son la prueba que lo demuestra. La única hija de los comunicadores ya acumula más de cincuenta mil seguidores en TikTok, la plataforma en la que cada día comparte vídeos de su vida en Bruselas, ya que está prácticas en la Comisión Europea. Además, también ha publicado vídeos en los que ha presentado a su grupo de amigas o los planes con sus progenitores.

El cambio de opinión de Luna, hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos

Son muchos los famosos como Belén Esteban o Laura Escanes los que prefieren que sus hijos sean anónimos y estén al margen del foco público, al menos hasta que ellos lo decidan con 18 años. Muchos, como la ex de Jesulín de Ubrique consiguen que sus descendientes vivan su vida sin salir en revistas, programas o portadas. Sin embargo, no ha sido el caso de Luna, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, a pesar de los esfuerzos de sus padres.

La joven, al cumplir la mayoría de edad, (al igual que la hija de Belén Esteban) optó por continuar sus estudios universitarios lejos de España y alejarse de los medios de comunicación de nuestro país, que en tantas ocasiones han cubierto y se han hecho eco de la intimidad de Carlos y Mónica. Sin embargo, parece que Luna ha cambiado radicalmente de opinión tras abrir sus redes sociales y hacerlas públicas. Cincuenta mil son las personas que cada día siguen a la estudiante de política en su cuenta de TikTok, en la que ha destapado cómo es su vida privada en Bruselas.

Durante la adolescencia de Luna, sus padres pusieron todo su empeño en que su única hija en común llevara una vida alejada de la fama, aunque ellos mismos han hablado en numerosas ocasiones de la joven, tanto en televisión como en entrevistas. De hecho, Luna sí que ha posado con su madre inclusive en alfombras rojas. Además, la colaboradora televisiva también le animó a que diera declaraciones a los medios, como ocurrió hace más de un año en la penúltima edición de Starlite Christmas, a pesar de que la joven se mostró más cauta con la prensa.

Precisamente, Carlos Lozano dijo tras cumplir su hija la mayoría de edad que, mientras que él prefería que su hija no fuera famosa, su ex sí que había animado a Luna a prestarse a hablar de su vida personal: «La madre sí quiere, pero el padre no. Tiene 18 años y es ella la que tiene que decidir. Tiene matrícula de honor en todo y tiempo para salir en la tele, siendo hija de famosos, siempre va a tener. A mí no me gustaría porque sería una pena que, con los estudios que tiene, no se formara». Además, puntualizó que para trabajar en los medios «también hay que estar formado». ¿Veremos próximamente a Luna Lozano en televisión como tertuliana o como concursante en un reality?