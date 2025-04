Lucía Villalón vivió un auténtico drama en el 2017 cuando su entonces novio (con el que tenía planes de boda), Javier Chicharito, la dejó abandonada en un hospital tras ser operada de dos neumotórax. Tras la operación, el futbolista ni siquiera dio señales de vida y fue entonces cuando la periodista se enteró por la prensa que el ex jugador del Real Madrid había comenzado paralelamente otra relación sentimental con una actriz muy conocida.

El drama que ha hecho más fuerte a Lucía Villalón

En el 2015, Lucía Villalón y Javier Chicharito coparon varias páginas de revistas debido a su romance, del que presumían en redes sociales. La comunicadora, que era una de las periodistas deportivas del momento y cuya carrera comenzaba a despegar en televisión, no dudó entonces en publicar en sus redes sociales sus planes o viajes en pareja. Tal fue su enamoramiento, que la madrileña decidió dejar su vida en España para irse con su chico hasta Alemania tras fichar por el Bayer Leverkusen.

Lucía Villalón y Chicharito durante su relación. (FOTO: REDES SOCIALES)

Tras arrastrar un problema de salud, Villalón decidió regresar dos años después a su ciudad natal para operarse de urgencia de dos neumotórax. Una intervención que supuso un antes y un después en su vida ya que se sintió completamente abandonada por la persona por la que había dejado todo.

En pleno luto por su ruptura sentimental, Lucía se armó de valor para contar el motivo por el que Chicharito no había ni siquiera pasado por el hospital para verla. «Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital», dijo en una entrevista con el portal Jaleos.

Primeras imágenes de la deslealtad de Chicharito con Camila Sodi a Lucía Villalón. (FOTO: GTRES)

Mientras que la periodista aún estaba convaleciente en el hospital, paralelamente salió a la luz que el jugador de fútbol había rehecho su vida con Camila Sodi, una conocida actriz mexicana (sobrina de la cantante Thalía) con la que comenzó un affaire. Sobre ello Villalón dijo que su conciencia estaba muy tranquila y cuestionó la de su ex al decir en el medio citado que «se retrataba con sus actos».

Para Lucía, este desamor marcó un antes y un después en su vida y aunque juró que nunca más se enamoraría de un futbolista, la realidad es que años después encontró el amor en Gonzalo Melero, actual jugador del Almería, con el que pasó por el altar en una ceremonia civil (con vistas a casarse por la Iglesia) y con el que ha tenido dos hijos: Diego, que llegó al mundo con gastrosquisis, y Lucas, que nació hace a penas un año y que tiene una enfermedad crónica debido a que nació con un solo riñón. De hecho, en una reciente entrevista con ¡HOLA!, la periodista ha hecho un balance de su vida y ha dicho que su pasado le ha ayudado mucho a relativizar el ahora y todo lo que vivió en el pasado. ¿Se refiere a su dolorosa ruptura con Chicharito?