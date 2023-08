Lucía Villalón rezuma felicidad por los cuatro costado. Su hijo Diego crece a pasos agigantados, ha dejado atrás los problemas que tuvo al nacer, está completamente enamorada de Gonzalo Melero y este fin de semana se estrena en Movistar + como nueva comentarista de los partidos de La Liga. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Quizá poco, aunque lo cierto es que no le ha resultado fácil llegar hasta ahí y su vida ha pasado por altibajos que comprometieron su bienestar. Pero al final, todo llega.

El aterrizaje en la plataforma encargada de emitir los partidos de la competición española supone un subidón importante para ella. Ya ha dejado atrás su etapa en EEUU, también en DAZN, donde ha cubierto la Premier League y competiciones europeas, para desembarcar en el gigante de comunicación español. Ahora sí, profesionalmente sonríe: «Llego en el momento perfecto al lugar perfecto», reconoce en una entrevista con Relevo.

La montaña rusa de Lucía Villalón comenzó con su relación sentimental con el también futbolista Chicharito Hernández. Lo que pintaba como un cuento de hadas acabó convertido en una pesadilla de las que deja malos recuerdos y cicatrices en el corazón. Cuando se comprometieron oficialmente para poner el broche de oro a su edulcorada historia de amor, el mexicano decidió echarse para atrás a mitad de camino, dejando a su novia con un palmo y una alianza de pedida en su dedo. La periodista se quedó descompuesta y con una profunda tristeza mezclada con rabia que ha arrastrado durante muchos años.

El tiempo le ha ido curando y con perspectiva fue capaz de reflexionar que la vida le había parado a tiempo y antes de cometer un error: «Si me llego a casar con Javier Hernández me habría equivocado. Él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debería», dijo en una entrevista. Dentro de ese tiempo que todo lo cura apareció la figura de Gonzalo Melero, un futbolista español que ha hecho carrera en equipos como Huesca, Levante o Almería y con el que ha formado su familia.

La periodista Lucía Villalón y el futbolista Gonzalo Melero se besan / Gtres

Fruto de su amor nació Diego, un niño que vino al mundo el pasado 29 de agosto. Una buena nueva que se fundió con un drama personal en torno a su pequeño. Y es que el bebé vino al mundo con problemas de salud. Concretamente con gastrosquisis, un defecto de nacimiento en la pared abdominal (por el estómago), por el cual ha necesitado visitar urgencias más veces de las que debería un recién nacido. A punto de cumplir su primer añito de vida, parece que todo eso es pasado.

Lucía Villalón y Gonzalo Melero / Instagram

Este verano ha sido un oasis para la pareja, cargada de nuevos proyectos, feliz junto a su hijo y habiéndose nutrido de otras culturas. Lucía Villalón y Gonzalo Melero han estado en Mozambique y en Sudáfrica, además de disfrutando de las costas españolas, antes de iniciar una nueva temporada que se prevé exitosa en todos los sentidos. Lucía cierra el círculo y lo hace a lo grande.