En las últimas semanas, la popularidad de Claudia Bavel ha ido in crescendo después de que se conociera que había tenido un affaire con Iker Casillas. La creadora de contenido para adultos aseguró que el que fuera portero del Real Madrid la trató como su pareja y así la presentó a compañeros de profesión como Figo o Michel Salgado.

«Conocí a Iker a través de las redes sociales, interactuamos con likes y al final empezamos a hablar por chat privado», explicó la modelo en un primer momento, dando así a conocer el origen de su historia sentimental. Un comienzo tras el cual llegaron las conversaciones más emocionales e íntimas.

Iker Casillas en un evento. (Foto: Gtres)

Después llegaron los encuentros privados. «Nosotros siempre hemos tenido una relación que ha habido momentos que sí que ha sido abierta por la distancia, básicamente, y sí que ha habido momentos en los que hemos estado más unidos», explicó en ¡De Viernes!, espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. «Es mejor como futbolista que como amante», señaló. Después confesó que tras salir a la luz su vínculo, el ex jugador de fútbol dejó de contestar a sus mensajes.

Kiko Rivera en un evento. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera

En Ni que fuéramos revelaron unas conversaciones entre Kiko Rivera y Claudia Bavel que pertenecían a 2022. «Hola. Soy fan de tus vídeos», comenzaba diciendo el hijo de Isabel Pantoja. «O madrugas mucho o trasnochas», respondía Bavel. «¿No podrías mandarme un vídeo solo para mí’?», pedía el DJ. «Sí, claro. Puedes entrar en mi perfil y ahí lo pides y se envía. El precio dependerá de lo que pidas, la duración, ropa etc…», continuaba la conversación.

Joaquín Sánchez

También aparece en la lista de rostros conocidos con los que se ha relacionado a Bavel el nombre de Joaquín Sánchez, aunque cabe destacar que nunca tuvieron un encuentro.

Joaquín Sánchez ante los medios. (Foto: Gtres)

Para situar el origen de esta presunta amistad entre Joaquín y Claudia hay que remontarse a diciembre de 2023, según revelaron en Ni que fuéramos. «Me quedé anonadado con la foto», escribió Joaquín Claudia. «Pues era suave», contestó ella. Tras este intercambio de mensajes, Claudia y Joaquín estuvieron un tiempo sin hablar y, en enero de 2024 retomaron el contacto. El presentador estaba en Barcelona por motivos profesionales y escribió a Bavel. «¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones», le dijo. «En casa, amor, ¿y tú?», contestó Claudia Bavel. «Acabo de llegar al hotel, iba a salir a tomar algo, pero ya es tarde», señaló Sánchez. «Nunca es tarde», terminó diciendo Claudia Bavel.

Omar Montes

Claudia Bavel también reconoció en una de sus entrevistas que también vivió un breve romance con Omar Montes, a quien conoció grabando un videoclip. «Pasó lo que tuvo que pasar», contó. «Estuvimos dos semanas, lo subíamos todo en Instagram porque pues mira éramos pequeños y ya está», comentó. Además, aseguró que el artista quería una relación más seria con ella, pero no pudo ser.

Omar Montes en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

Ozuna

Ozuna también forma parte del historial de conquistas de Claudia Bavel. «Me dan morbo los cantantes», dijo la modelo. «Ha sido una relación basada en las mentiras… Y desde el primer día. Empezamos en octubre del 2022, teníamos planes a futuro, me enamoré de él y me siento muy traicionada. Él me decía que me fuera a vivir a Puerto Rico y que quería formalizar nuestra relación teniendo un hijo», expresó Claudia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Ozo (@ozuna)

Bavel puntualizó que el artista le llegó a decir «te quiero» y que le llamaba su «novia». También reveló que Jhay Cortez quiso con ella en un festival de música de reguetón, pero que ella por aquel entonces estaba con Ozuna y quiso nada con él.