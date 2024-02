María Pombo reúne más de 3,2 millones de seguidores en Instagram y es considerada como una de las grandes influencers de nuestro país. Gracias a su larga trayectoria en las redes sociales, las distintas marcas de ropa que ha fundado, el festival que ha creado, SuaveFest, y el documental titulado como Pombo se ha convertido no solo una de las creadoras de contenido del momento, sino en una empresaria de éxito.

María Pombo en la presentación del documental ‘Pombo’/ Gtres

La tercera en discordia en el documental de María Pombo

Precisamente, hace unos días se estrenó la segunda temporada del docureality y en el episodio 3 se produce una situación que saca a la luz un inesperado romance de Pablo Castellano con una conocida influencer. La pieza audiovisual muestra las imágenes del 29 cumpleaños de María.

«Como no quería hacer nada grande, llamé a los de siempre para que viniesen a casa y al final acabó siendo al interesante», decía en los totales. Después de cenar jugaron al famoso juego de Yo nunca y a raíz de las preguntas se pudo saber que Pablo Castellano y Laura Matamoros, también presente en la celebración.

Laura Matamoros en el 50º aniversario de Martinelli en Madrid. 2023/ Gtres

» Yo nunca he criticado a nadie de esta mesa «, empezaron diciendo. «Yo critiqué a Laura Matamoros antes de conocerte. La critiqué por celos «, decía ante todos. «Cuando empecé con Pablo empezaba justo la edición de ‘Gran Hermano VIP’ y salió a la luz Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros, que nunca se le había visto en televisión. Me caía fatal porque además la vía cañera, con carácter, guapísima…», explicaba luego en los totales.

A su vez, la hija de Kiko Matamoros también recordaba que había habido un rifirrafe entre ellas. «Le mandé un mensaje bomba a Pablo», comentaba, entre risas. El contenido del texto era el siguiente: «Que tu novia deje de hablar de mi». «Pero porque tus amigas malmetieron también», insistía María. El juego continuó y saltó la bomba: «Yo nunca me he liado con Pablo Castellano » y, en ese instante, Laura Matamoros bebió ante el asombro de los allí presentes.



Por su parte, Pablo Castellano intentaba restarle intensidad a lo sucedido. «Yo no sé ni siquiera si nos llegamos a dar un beso», algo que la influencer sabía que era totalmente falso. «Estuvieron juntos. Fue a tu casa y tu madre conoció a Laura», decía María Pombo. «A ver, conocer a los padres no fue en plan ‘ven a mi casa que vas a conocer a mis padre’. Coincidió un día que fui a su casa y estaba su padre «, puntualizaba Pablo Castellano, en clave de humor.

Con el paso del tiempo, este entramado amoroso forma parte ya del pasado. De hecho, Laura y María se han convertido en grandes amigas. «Cuando salió de Gran Hermano, como teníamos tantos amigos en común, nos acabamos conociendo y me cayó increíble. No podía no ser su amiga. Es una niña monísima, normal, con mucha presencia. Me cayó muy bien y ahí se me olvidaron todos los males», decía María Pombo sobre Laura.