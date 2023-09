Mediaset estrenaba ayer su nueva temporada televisiva con una parrilla completamente renovada y diferente. En la franja de las mañanas, El programa de Ana Rosa ha sido sustituido por dos nuevos formatos: La mirada crítica y Vamos a ver, y ha sido precisamente este último el que ha recibido numerosas críticas como consecuencia de uno de sus nuevos e inesperados fichajes. Se trata de Laura Matamoros, la influencer que ha aceptado volver a formar parte de la programación diaria de la pequeña pantalla, protagonizando una sección llamada ‘En las redes de Laura’. En ella, la creadora de contenido compartirá con los telespectadores el estilo de vida que sigue en su día a día gracias a los trucos más virales de las redes.

La hija de Kiko Matamoros comenzó desvelando la receta de un zumo detox de manzana, pepino, jengibre, piña y espinacas, el cual catalogó como perfecto por ser diurético y por contribuir con la retención de líquidos. Pero, lo que todo parecía que iba a ser un simple consejo, ha desencadenado una lluvia de críticas en las redes que no dejan en muy buen lugar a la nueva colaboradora.

Laura Matamoros en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

«Que vergüenza ajena me está dando Laura Matamoros en la sección nueva de #VamosAVer. No tiene nada preparado. Cero gracia. Con toda la gente con talento que existe ¿por qué ponéis a esta gente enchufada?», «¿No hay nutricionistas titulados que además son influencers, que tienen que contratar a Laura Matamoros para que haga su trabajo?», «Por favor, traed un nutricionista que aclare que los zumos no detoxifican», «Contratación errónea. No han acertado», «Dietas detox. Justo lo que no recomienda los nutricionistas», escriben algunos de los usuarios de Twitter.

Según anunciaron al principio del programa, Laura Matamoros estará presente en el plató una vez a la semana pero, teniendo en cuenta este primer y fallido contacto con la audiencia, es probable que la sección de En las redes con Laura, sufra algún tipo de modificación. Cabe recordar que la influencer siempre había aparecido en televisión en calidad de participante de realities o comentando las tramas de este tipo de formatos, por lo que su fichaje por Vamos a ver ha sido su debut con el rol de presentadora. Un debut que, a juzgar por los comentarios mencionados, no ha gustado demasiado a muchos internautas.

Después de comenzar su sección hablando del polémico zumo detox que ha generado tantas críticas, Laura continuaba dando consejos sobre como llevar los vestidos lenceros más famosos y populares del momento. «Yo os aconsejo que rompáis poniendo un accesorio como un cinturón. Por la noche podéis poneros tacón y por el día unas botas», señalaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Pese a los duros comentarios que ha recibido, la creadora de contenido ha compartido un post en sus redes donde agradecía a la productora por contar con ella en este nuevo proyecto en el que se sentía muy feliz de formar parte: «Hoy ha sido un día muy especial. Feliz de poder disfrutar y aprender de esta oportunidad que me han dado. Nos vemos todas las semanas en mi sección ‘Las redes de Laura @vamosaver_tv @telecincoes», escribía.