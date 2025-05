Francisco Blanco Escudero (más conocido como Frank Blanco) es uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país. Actualmente, junto a Verónica Dulanto, está co presentando TardeAR. Nacido en Mollet del Vallés, Barcelona, sus primeros comienzos laborales fueron en una radio local. Poco tiempo después, empezó a trabajar en Los 40 Principales (una cadena a la que regresó para presentar varios de sus espacios), una de las emisoras más importantes de España y Latinoamérica. Tras ello, el catalán dio el salto a la pequeña pantalla, donde aumentó su popularidad gracias a su participación en Zapeando o en Crónicas Marcianas. Es por ello que, a medida que ha aumentado su fama, los telespectadores han querido saber más sobre su vida personal, que ha tratado de llevar en la más absoluta discreción, aunque en ocasiones ha enseñado parte de su intimidad, como su relación sentimental o su faceta como padre.

El lado íntimo de Frank Blanco

A lo largo de su vida, Frank Blanco ha cosechado numerosos éxitos profesionales y en televisión gracias a programas, mayoritariamente de Mediaset, donde trabaja actualmente. Sin embargo, su mayor triunfo es la familia que ha formado junto a Sira Fernández, que también se dedica al gremio de la comunicación.

Su historia de amor comenzó cuando ambos coincidieron en un mismo puesto de trabajo en el 2008 (aunque se conocieron a comienzos de los 2000). Sin embargo, lejos de poner frenos o mantener las distancias, decidieron apostar por su relación y el 3 de agosto del 2013 pusieron el broche de oro en una romántica boda frente al mar en la Costa Brava, Begur, Girona. Cinco años después de su primer eye contact, la pareja de periodistas decidió comenzar su vida juntos como matrimonio ya que previamente tuvieron a sus dos hijos, Martín y Mateo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frank Blanco (@frankblanco_oficial)

Para celebrar el triunfo de su amor, la pareja de comunicadores reservaron un emblemático espacio con unas increíbles vistas al mar en el que reunieron a sus seres queridos y amigos. A través de sus respectivas redes sociales, el matrimonio a lo largo del tiempo ha compartido cómo fue uno de los días más especiales de su vida. De hecho, también se conocen detalles como la canción que escogieron para el primer baile de casados. Como muchos recién casados, los presentadores se decantaron por Fly me to the moon, un clásico de Frank Sinatra (y una letra que tienen grabada en sus alianzas). En cuanto a los looks nupciales, Frank se decantó por un tradicional traje de chaqueta azul oscuro y corbata oscura y Sira optó por un romántico vestido de cuello de barco con mangas de lencero y un moño bajo que adornó con una de sus flores favoritas.

Dos hijos preadolescentes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frank Blanco (@frankblanco_oficial)

Dos de las personas que han sido testigo casi en el comienzo de su historia de amor fueron sus hijos. El primero de ellos, Martín, llegó al mundo el 5 de febrero del 2011 y, un año después Mateo, a los que suele enseñar en sus redes sociales con frecuencia

En una entrevista concedida en Diez Minutos, el presentador habló como nunca sobre su faceta como padre y cómo le había cambiado la vida la llegada de sus vástagos en común con Sira. «El cambio potente fue cuando nació mi primer hijo. Por mucha ilusión que tengas, el primero se te hace un mundo. Pero todo se compensa. Te pasan muchas cosas, por ejemplo, que ya no decides si duermes del tirón o te dan la tarjeta VIP de las urgencias del hospital más cercano. Es una aventura y te lo digo yo como padre, porque las madres además lo sufren físicamente (…). Me he preocupado mucho de ser un buen padre, porque es algo que nadie te lo dice, ni los niños vienen con manual de instrucciones».