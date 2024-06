Kate Middleton y Olivia Henson: dos vidas repletas de coincidencias que ahora cobran mucho sentido

Han pasado 13 años desde que Kate Middleton pasó por el altar para convertirse en la mujer de Guillermo de Inglaterra. Fue la boda más importante de Reino Unido, de hecho fue retransmitida en 180 países y el vídeo que se publicó en la red social YouTube supera los 70 millones de reproducciones. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Olivia Henson? La actual duquesa de Westminster ha experimentado un fenómeno muy parecido al de Kate. Entre ellas hay muchos puntos en común que han cobrado un sentido especial.

Lo primero que hay que señalar es que la princesa de Gales disfruta de una relación muy cercana con Olivia, a pesar de que no pudiera ir a su boda con el duque de Westminster debido a sus problemas médicos. Salvando las distancias y dejando a un lado la trascendencia histórica del enlace matrimonial, se puede decir que el evento fue similar al que organizó el príncipe Guillermo para casarse con su mujer.

Olivia Henson, en su boda con el duque. (Foto: Gtres)

Algunos medios internacionales aseguran que Olivia Henson es la nueva Kate Middleton. Evidentemente Kate será reina algún día y Olivia no dejará de ser duquesa, pero no es una duquesa cualquiera. Ahora es la esposa de uno de los hombres más ricos de Inglaterra, por eso no son pocos los que le comparan con la princesa de Gales. No obstante, entre ellas no hay ningún tipo de competencia, al contrario.

Kate Middleton y Olivia Henson: dos vidas paralelas

Para entender el éxito de Olivia hay que bucear en sus orígenes. Llama la atención que sus descendientes están más relacionados con la realeza que la familia de Kate, a pesar de que la futura reina consorte ahora forme parte de la Casa Real británica.

Olivia Henson, a su llegada a la Catedral de Chester. (Foto: Gtres)

Tanto Middleton como la duquesa de Westminster estudiaron en el mismo colegio, un centro exclusivo llamado Marlborough que está ubicado en Wiltshire (Inglaterra) y que fue fundado a finales del siglo XIX. Otra coincidencia es que Kate y Olivia tienen un hermano y una hermana cada una. Por si todo esto fuera poco, ambas se convirtieron en duquesas tras pasar por el altar.

Las coincidencias que hay entre las protagonistas de esta noticia son importantes para entender la ausencia de Kate en la boda de Henson. Si hubiera estado en condiciones habría asistido, pues entre ellas hay un vínculo familiar que nadie olvida. Hugh Grosvenor, el duque, es padrino del hijo mayor de Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra.

Dos personas y una misma trayectoria

La familia de Kate Middleton siempre ha estado bien relacionada debido a su conexión con Isabel II, pero Olivia Henson no tiene nada que envidiar a la princesa. De hecho su adolescencia transcurrió en un pueblo situado a 50 kilómetros de la localidad donde vivía Kate. Es decir, vivían prácticamente en la misma zona, por eso frecuentaban los mismos ambientes.

Kate Middleton, en un acto en Nottingham. (Foto: Gtres)

El centro Marlborough unió para siempre a estas dos celebridades, juntando sus respectivas trayectorias en una carrera que ha estado repleta de éxitos, sobre todo a nivel mediático. A pesar de esto, Olivia ha continuado trabajando. Se graduó en Estudios Hispánicos e Italiano en el Trinity College de Dublín, pero actualmente es la directora de una empresa de alimentación llamada Belazu.

Kate Middleton tampoco está trabajando como historiadora de arte, que fue lo que estudió. Es la futura reina de Inglarerra y su agenda, hasta hace unos meses estaba repleta de compromisos. Ahora todo ha cambiado porque se ha centrado en su recuperación, por eso ha cancelado todos sus planes profesionales.