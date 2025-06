Kate Middleton triunfa en Trooping the Colour con un increíble vestido que confirma su talento

Trooping the Colour es una tradición que empezó en 1748 gracias al rey Jorge II y se ha mantenido hasta ahora. Con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los grandes eventos de la Familia Real británica. Los Windsor se ponen sus mejores galas para celebrar esta jornada tan especial para el monarca. Como no podía ser de otra forma, Kate Middleton ha acaparado todos los focos gracias a un increíble look que ha confirmado su talento en el mundo de la moda.

La prensa británica se ha rendido ante doña Letizia, asegurando que es la Reina mejor vestida del mundo. No obstante, la princesa Kate también tiene un hueco en este ranking, pues siempre consigue despertar el interés del pueblo. Su estilismo en Trooping the Colour ha vuelto a demostrar que sabe estar a la altura de lo que se espera de ella. Se ha decantado por una composición sencilla, pero muy elegante y con un toque original que le ha llevado a lo más alto.

El buen gusto de Kate Middleton

Kate Middleton estuvo un tiempo apartada de sus funciones institucionales porque se centró en lugar contra el cáncer. No obstante, cuando ha tenido ocasión ha retomado su agenda y ha demostrado que sigue siendo una de las grandes figuras de los Windsor.

Kate Middleton con su hija Charlotte. (Foto: Gtres)

La princesa será reina consorte en un futuro y mientras llega el momento se limita a ofrecer su mejor versión. Tiene mucho peso en los medios, así que usa su influencia para dar voz a causas que considera necesarias. Por otro lado, también disfruta de un talento especial para dar con el estilismo perfecto. Suele utilizar tonos verdes, amarillos y blanco, apostando casi siempre por el mismo color. Sus tocados y bolos son los complementos que necesita para terminar de componer un look sofisticado. Justo ha seguido esta regla y ha arrasado en el desfile que honra a suegro, Carlos III.

Hay que tener en cuenta que Kate Middleton ha heredado el papel que ocupaba su suegra, Diana de Gales. Esta última se ganó el sobrenombre de princesa del pueblo y sus movimientos generaban repercusión a nivel mundial. Tanto es así que, a día de hoy, sus decisiones estéticas siguen marcando tendencia y son estudiadas en Nueva York, Milán y otros puntos importantes para el mundo de la moda.

Complicidad con el príncipe Guillermo

Kate Middleton y el príncipe Guillermo forman una pareja unida. En más de una ocasión han demostrado que están juntos en lo bueno y en lo mano, de hecho el futuro rey de Inglaterra ha modificado su hoja de ruta muchas veces para estar al lado de su mujer. Trooping the Colour ha sido una oportunidad perfecta para volver a demostrar el bonito vínculo que existe entre ellos.

Por otro lado, los tres hijos del matrimonio, los príncipes George, Charlotte y Louis, han acaparado muchos focos, sobre todo Louis. Este último es muy divertido y natural, así que suele convertirse en protagonista en casi todos los eventos en los que participa. Cada vez son más, pues en un futuro sus padres ocuparán el lugar de su abuelo y debe acostumbrarse a tener representación oficial.