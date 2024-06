Justin Timberlake, reconocido cantante y actor, se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras ser detenido en Nueva York por presunta conducción bajo los efectos del alcohol. Este incidente ha sacudido su vida tanto en lo personal como en lo profesional, dejando en el aire numerosas incertidumbres sobre su futuro inmediato. La polémica estalló cuando la policía de Long Island lo interceptó por ignorar una señal de STOP y conducir de manera errática, y en malas condiciones, su BMW 2025 por las concurridas calles de la Gran Manzana. Presentado ante el juez en los tribunales de Sag Harbor el pasado martes, Timberlake enfrenta ahora un panorama legal incierto, con especulaciones sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar.

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la penalización o multa que podría recibir, pero el hecho ha eclipsado su reciente actuación en Chicago, donde se vio obligado a dar la cara frente a sus seguidores y abordar directamente la situación. Durante su concierto en el estadio United Center de la ciudad, como parte de su gira internacional Forget Tomorrow World Tour, Timberlake hizo una breve alusión a su situación antes de interpretar «Selfish», el primer sencillo de su nuevo álbum Everything I Thought I Was. «Ha sido una semana difícil», expresó, agradeciendo el apoyo continuo de sus fans en esta fase delicada. «Sé que a veces soy difícil de querer, pero ustedes lo hacen y yo los amo por eso. Son el mejor público de la gira».

Todo ocurrió después de salir de cenar con amigos en un hotel de Los Hamptons, según documentos obtenidos por la revista People. Después de salir del lugar en su propio vehículo alrededor de la medianoche, fue seguido por la policía local, que le solicitó que se sometiera a una prueba de alcoholemia, a lo cual Justin se negó. Como resultado de su negativa, fue arrestado por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol y luego fue puesto en libertad algunas horas después.

A pesar de las afirmaciones policiales, Timberlake ha negado vehementemente las acusaciones de conducir bajo los efectos del alcohol, asegurando que solo había tomado «un Martini» antes del incidente. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con la descripción del oficial del Departamento de Policía de Sag Harbor Village, quien reportó que Justin mostraba evidentes signos de embriaguez durante el incidente. Según el oficial, Timberlake demostraba falta de atención, lo que sugiere distracción o falta de concentración.

Además, el oficial observó que el habla de Timberlake era lenta y que no podía caminar de manera estable, lo cual indicaba una falta de coordinación motora. Estas observaciones del oficial refuerzan la sospecha de que Justin estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, contradiciendo la versión del cantante.