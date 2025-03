José Ortega Cano, Jesús Ortiz y otros famosos que han sido estafados de forma inesperada

José Ortega Cano ha sido víctima de una estafa. Alguien ha utilizado su nombre para vender un capote que supuestamente utilizó en una de sus corridas, pero no es así. Distintos periodistas, entre los que se encuentran Paloma Barrientos, se han puesto en contacto con él y lo ha desmentido. El colaborador Iván Reboso ha explicado en Fiesta que el citado artículo tiene un precio de 500 euros. Gloria Camila, hija del maestro, asegura que si fuese auténtico valdría mucho más.

Ortega Cano, por su parte, también ha hablado de este episodio y promete que no recuerda haber regalado ninguno de sus capotes. Tampoco ha donado ninguno recientemente, así que el producto que hay circulando por la Red nunca ha formado parte de su trayectoria. Este suceso invita a reflexionar sobre los problemas que tienen algunos rostros conocidos por el mero hecho de ser famosos. ¡No se ha escapado ni el padre de la Reina Letizia! A continuación repasamos los casos más sonados:

Jesús Ortiz y su mensaje falso

Jesús Ortiz. (Foto: Gtres)

Jesús Ortiz intenta estar apartado del foco mediático, pero hace unos meses utilizó sus redes sociales para anunciar que le habían intentado engañar a través de un mensaje falso. «Afortunadamente, los chorizos digitales son mayoritariamente ignorantes en grado supino: esta madrugada me llegó un correo de la DGT, Ministerio de Interior, Gobierno de España, reclamando una deuda por multa de aparcamiento de 35€… Imposible ser más estúpidos», escribió en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Sus seguidores no tardaron en pedirle explicaciones para no caer en el error y publicó un nuevo texto diciendo: «En mi caso fue por correo. Pero vamos: uno de entre varias decenas que semanalmente llegan por SMS y correo. Pero frente a la infame redacción de la mayoría, lo divertido de este es la estupidez del contenido».

Los 200 euros de Makoke

Makoke hablando de Terelu Campos. (Foto: Gtres)

Makoke, la conocida colaboradora que estuvo casada con Kiko Matamoros, también recurrió a sus redes sociales para explicar que le habían estafado 200 euros a través de una llamada. En estos momentos se encuentra en Supervivientes, pero sus fans no olvidan lo que le sucedió antes de viajar a Honduras.

«Llamé a un teléfono que aparecía en Google de Booking. Quería cambiar unas fechas y, como preferí hacerlo por teléfono, llamé, pero se hicieron pasar por Booking y no lo eran», explicó al respecto. «Menos mal que han sido solo 200 euros. Me hicieron una trampa. Siempre soy súper precavida, pero esta vez caí», lamentó. Considera que es un engaño peligro, de hecho no es la primera que cae en la tentación. «Luego te metes en Internet y ves que hay muchísima gente que ha caído en la trampa como yo».

Carmen Alcayde: «Sabían mi información»

Carmen Alcayde en Telecinco. (Foto ‘¡De Viernes!’)

Carmen Alcayde trabaja en Fiesta, donde explicó que los delitos cibernéticos están a la orden del día. Según contó, estuvo a punto de buscarse un serio problema. «Me han estafado esta semana. Me pidieron poco dinero», comenzó explicando la colaboradora. «Yo estaba liada en mi casa con mis cosas y me llegó un mensaje diciendo que tenían un paquete que yo estaba esperando que venía de Alemania, o sea que saben mi información, y hasta con una foto. Metí mi tarjeta para un pago que eran dos euros de unos aranceles y cuando fui a mirar qué empresa había cogido el dinero de mi cuenta, resulta que no existía».

Carmen recalcó que había que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y su caso sirvió para ayudar a parte de la audiencia.