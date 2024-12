José María Almoguera confirma un acercamiento con su madre y da el nombre de su defensora en ‘GH DÚO’

El conflicto entre José María Almoguera y Carmen Borrego parece estar llegando a su fin. Después de varios meses en los que madre e hijo han estado más distanciados que nunca, ambos han reconocido públicamente que se ha producido un acercamiento entre ellos que podría culminar con la reconciliación definitiva. La primera en confesar esto ha sido Carmen Borrego desde el plató del programa Vamos a ver. Seguidamente, ha sido el próximo concursante de Gran Hermano DÚO el que ha corroborado las palabras de su progenitora desde un evento de motos en Madrid. «Todos hemos estado abiertos a una reconciliación, solo hacía falta esperar […] Está todo mejor, al final esto es un proceso y ella me ha respetado el tiempo que yo necesitaba y bueno, poco a poco», explicaba el joven.

De cara a cómo evolucionará su relación con su madre, José María Almoguera ha sido franco y ha señalado que no sabe lo que ocurrirá y que lo único que tiene claro es que entrará en la casa de Guadalix de la Sierra el próximo día 2 de enero. Una fecha que le impedirá cumplir con la tradición de pasar el Día de Reyes con la familia de su madre. No obstante, es una experiencia que afronta con ilusión y con ganas: «No tengo miedo a nada porque no tengo nada que esconder», sentenciaba.

José María Almoguera en un evento de motos en Madrid. (Foto: Gtres)

Por ahora no se conoce cuál será su pareja de concurso, pero José María Almoguera ha comentado que no tendría problema en reencontrarse ni con su madre ni con Paola Olmedo dentro del reality. De los participantes que hay confirmados, conoce a Marieta porque es la novia de su amigo Suso, pero sin embargo no tiene el placer de haber coincidido personalmente con Jeimy Báez, la ex pareja de Carlo Costanzia, actual novio de su prima, Alejandra Rubio.

En cuanto a la persona que ha elegido para que sea su defensora, ha confesado durante el evento mencionado que se trata de su amiga Rocío. «Al final es la que más me conoce», explicaba. Su madre, Carmen Borrego, también ha reiterado que siempre que pueda estará defendiéndole en plató, algo que José María ha querido agradecerle durante su última aparición pública.

La situación sentimental de José María Almoguera

Más allá de su complicada relación con su madre, en los últimos días José María Almoguera también ha acaparado gran parte de la atención mediática tras protagonizar unas románticas fotos con una joven vasca. Su nombre es Aitana y, tal y como se puede ver en las páginas de Diez Minutos, compartieron una gran complicidad por las calles de Madrid que desató todo tipo de conjeturas sobre la actual situación sentimental del hijo de Carmen Borrego. No obstante, en el evento de motos de la capital, José María ha destacado que entra en Gran Hermano DÚO sin estar enamorado, algo que ha vuelto a dejar en el aire si verdaderamente tiene pareja o simplemente se trata de un amor pasajero.